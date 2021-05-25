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Contra a Covid-19

Cachoeiro começa a vacinar maiores de 18 anos com comorbidades

Quem se enquadrar neste público, pode procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) com sala de vacina para tomar a primeira dose do imunizante. Não é necessário fazer agendamento

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 12:23

Publicado em 

25 mai 2021 às 12:23
A partir desta terça-feira (25), pessoas a partir de 18 anos com comorbidades podem se vacinar em Cachoeiro de Itapemirim. Não precisa de agendamento
Cachoeiro amplia idade para vacinação de pessoas com comorbidades Crédito: Márcia Leal/PMCI
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ampliou a idade para vacinação contra Covid-19 de pessoas com comorbidades. A partir desta terça-feira (25), pessoas a partir de 18 anos com comorbidades pré-determinadas no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da vacinação contra a Covid-19 podem se vacinar.
Quem se enquadrar neste público, pode procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) com sala de vacina para tomar a primeira dose do imunizante. Não é necessário fazer agendamento.
As unidades funcionam das 7h às 16h e o paciente deve levar um laudo médico (de 2018 em diante) que comprove a comorbidade, documento de identidade com foto, cartão de vacina e cartão do SUS ou CPF.
“Com a chegada de novas doses, conseguimos ampliar a vacinação das pessoas com comorbidades, contemplando todas as faixas etárias autorizadas a receberem o imunizante. Vamos avançando, sempre seguindo as orientações federais e estaduais”, disse o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

UNIDADES DE SAÚDE COM SALAS DE VACINA

  • UBS Aquidaban
  • UBS Aeroporto
  • UBS Novo Parque
  • UBS Abelardo Machado
  • UBS Gilson Carone
  • UBS Village da Luz
  • UBS Amaral
  • UBS Alto União
  • UBS São Luiz Gonzaga
  • UBS BNH de baixo
  • UBS BNH de cima
  • UBS Zumbi
  • UBS Paraíso
  • UBS Coramara
  • UBS Nossa Senhora Aparecida
  • UBS Jardim Itapemirim
  • UBS Otton Marins
  • UBS Vila Rica
  • UBS Recanto
  • UBS Elpidio Volpini (Valão)
  • UBS Nossa Senhora da Penha
  • UBS Itaoca
  • UBS Conduru
  • UBS Burarama
  • UBS Córrego dos Monos
  • UBS Soturno
  • UBS Pacotuba
  • UBS Coutinho

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