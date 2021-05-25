Cachoeiro começa a vacinar maiores de 18 anos com comorbidades

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ampliou a idade para vacinação contra Covid-19 de pessoas com comorbidades. A partir desta terça-feira (25), pessoas a partir de 18 anos com comorbidades pré-determinadas no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da vacinação contra a Covid-19 podem se vacinar.
Quem se enquadrar neste público, pode procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) com sala de vacina para tomar a primeira dose do imunizante. Não é necessário fazer agendamento.
As unidades funcionam das 7h às 16h e o paciente deve levar um laudo médico (de 2018 em diante) que comprove a comorbidade, documento de identidade com foto, cartão de vacina e cartão do SUS ou CPF.
“Com a chegada de novas doses, conseguimos ampliar a vacinação das pessoas com comorbidades, contemplando todas as faixas etárias autorizadas a receberem o imunizante. Vamos avançando, sempre seguindo as orientações federais e estaduais”, disse o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.
UNIDADES DE SAÚDE COM SALAS DE VACINA
- UBS Aquidaban
- UBS Aeroporto
- UBS Novo Parque
- UBS Abelardo Machado
- UBS Gilson Carone
- UBS Village da Luz
- UBS Amaral
- UBS Alto União
- UBS São Luiz Gonzaga
- UBS BNH de baixo
- UBS BNH de cima
- UBS Zumbi
- UBS Paraíso
- UBS Coramara
- UBS Nossa Senhora Aparecida
- UBS Jardim Itapemirim
- UBS Otton Marins
- UBS Vila Rica
- UBS Recanto
- UBS Elpidio Volpini (Valão)
- UBS Nossa Senhora da Penha
- UBS Itaoca
- UBS Conduru
- UBS Burarama
- UBS Córrego dos Monos
- UBS Soturno
- UBS Pacotuba
- UBS Coutinho