Cachoeiro começa a vacinar maiores de 18 anos com comorbidades

Cachoeiro amplia idade para vacinação de pessoas com comorbidades Crédito: Márcia Leal/PMCI

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , ampliou a idade para vacinação contra Covid-19 de pessoas com comorbidades. A partir desta terça-feira (25), pessoas a partir de 18 anos com comorbidades pré-determinadas no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da vacinação contra a Covid-19 podem se vacinar.

Quem se enquadrar neste público, pode procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) com sala de vacina para tomar a primeira dose do imunizante. Não é necessário fazer agendamento.

As unidades funcionam das 7h às 16h e o paciente deve levar um laudo médico (de 2018 em diante) que comprove a comorbidade, documento de identidade com foto, cartão de vacina e cartão do SUS ou CPF.

“Com a chegada de novas doses, conseguimos ampliar a vacinação das pessoas com comorbidades, contemplando todas as faixas etárias autorizadas a receberem o imunizante. Vamos avançando, sempre seguindo as orientações federais e estaduais”, disse o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

UNIDADES DE SAÚDE COM SALAS DE VACINA