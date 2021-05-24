Vacinação: cerca de mil profissionais da educação receberam a 1° dose em Cachoeiro

Cerca de 1 mil profissionais da educação tomaram a primeira dose da vacina em Cachoeiro Crédito: Márcia Leal/PMCI

de 40 a 59 anos já tomaram a primeira dose da vacina contra a Cerca de 1 mil profissionais da educaçãojá tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 , em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . A relação inclui trabalhadores das redes municipal, estadual e privada de ensino e os dados são considerando as doses aplicadas até a última sexta-feira (21).

Atualmente, a campanha contempla professores e auxiliares que atuam em sala de aula: nas creches, com crianças de 0 a 3 anos de idade; na pré-escola; no ensino fundamental I e II; no ensino médio e técnico.

De acordo com a prefeitura , nesta sexta-feira (21) houve uma mudança na estratégia e 311 profissionais se vacinaram em duas escolas do município. "A alteração teve como objetivo realizar a vacinação em um local mais amplo do que a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, evitando aglomerações", informou a prefeitura.

“Ter tantos profissionais da educação já vacinados com a primeira dose é uma grande conquista para Cachoeiro. Em breve, teremos mais doses para continuar a campanha e alcançar trabalhadores das demais faixas etárias”, destaca o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.