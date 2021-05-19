Novas regras: entenda como fica a vacinação dos professores no ES

Levantamos os dados a partir dos entes do comitê - representação de escolas estaduais, municipais, particulares, Ufes e Ifes - que são os responsáveis por informar o endereço do trabalhador para a vacinação. Isso não muda nada. O critério, prioritariamente, é do local de residência do profissional. Só em casos específicos de mudança de endereço como, por exemplo, a pessoa saiu de São Mateus e foi morar em Vila Velha. Se não atualizou o endereço no sistema, vai ter que procurar a prefeitura do novo local de moradia para atualizar os dados e colocar o nome na lista de vacinação.