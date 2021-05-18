Em ato simbólico no mês passado, professores do Estado receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Palácio Anchieta Crédito: Hélio Filho | Secom ES

Os trabalhadores da Educação começaram a ser vacinados contra a Covid-19 no mês passado e, a princípio, cabia à Secretaria de Estado da Educação (Sedu) a divulgação da lista de profissionais que seriam contemplados com o imunizante. Uma nova norma divulgada no sábado (15), porém, tornou os municípios responsáveis por dar publicidade à relação de professores que serão atendidos toda semana.

O fluxo de ações para a vacinação de profissionais da Educação agora é assim: o comitê coleta os dados dos trabalhadores a serem vacinados e envia para a Sedu que, por sua vez, organiza as informações em planilha e repassa para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) . De lá, a lista é encaminhada para as Secretarias Municipais de Saúde, que vão definir o processo para chamada dos educadores, com local, data e horário da vacinação. A lista que era publicada no site da Sedu foi suspensa.

Your browser does not support the audio element. Lista de vacinação de professores no ES agora será divulgada pelos municípios

Fluxo de ações do Comitê interinstitucional de Vacinação dos Profissionais de Educação Crédito: Reprodução/Sedu

O novo fluxo é acompanhado da atualização de documentação para a vacinação. Os profissionais devem apresentar um documento pessoal de identificação com foto e uma declaração padronizada emitida pela direção da instituição de ensino, certificando o vínculo funcional ativo, conforme resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que reúne representantes da Sesa e das Secretarias Municipais de Saúde.

Os trabalhadores que já haviam sido agendados, mas que, por qualquer motivo, não foram tomar vacina, deverão comparecer à unidade de saúde com a publicação de seu nome na lista para realizar novo agendamento, apresentando ainda a declaração padronizada da direção da instituição de ensino.

Para os profissionais que já receberam a primeira dose, a recomendação é acompanhar as diretrizes da secretaria de saúde do município para a segunda dose, conforme o modelo adotado por cada cidade. Caso haja inconsistência nos dados apresentados pelos municípios para a vacinação, como mudança de endereço, por exemplo, os educadores devem buscar a unidade de saúde mais próxima para receber as orientações sobre a situação e, assim, poder se vacinar.

A vacinação dos educadores foi antecipada por uma estratégia do governo do Estado , que está usando 5% da reserva técnica que o Ministério da Saúde envia toda semana para os Estados. Desse percentual, 70% são destinados aos trabalhadores da Educação, 30% para os da Segurança. Dado o volume de pessoas a serem contempladas, foi feito um escalonamento e a prioridade é dos profissionais de 50 a 59 anos que atuam em sala de aula. As faixas etárias seguintes são as de 40 a 49 anos; 30 a 39; e 18 a 29 anos. A imunização avança conforme é alcançada a totalidade de um grupo.