ES recebe mais de 190 mil doses de vacina contra a Covid-19 até terça Crédito: Pfizer Brasil

Amanhã chegarão mais 14040 doses da vacina da Pfizer. Com este novo lote anunciado pelo @minsaude, o ES receberá até amanhã 191.340 doses que serão distribuídas imediatamente aos municípios capixabas. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 17, 2021

Além da Pfizer, o governador já havia confirmado o a chegada de 99.600 doses da Coronavac e outras 77.700 da Astrazeneca ainda nesta segunda (17). Com isso, a expectativa é reduzir a fila dos que aguardam a segunda dose da Coronavac, já atrasada para cerca de 152 mil pessoas no Estado.

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Além da possibilidade de atender à população que precisa completar o ciclo de imunização com a segunda dose, porque já superou os 28 dias de intervalo previstos entre às duas doses, as remessas vão servir para expandir a vacinação a outros públicos.

Boa notícia! Mais 99.600 doses da vacina Coronavac e 77.700 da AstraZeneca chegarão do @minsaude nesta noite. Com isso reduziremos a fila de espera pela segunda dose e daremos continuidade à imunização da população capixaba. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 17, 2021

Na última sexta-feira (14), o Estado já havia recebido outras 117 mil vacinas. O atraso da Coronavac é resultado da falta de insumos para a produção do imunizante. A expectativa era de que a situação pudesse ser normalizada ainda em maio, mas novas projeções não garantem o fornecimento suficiente para atender as necessidades do país.