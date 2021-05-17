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Imunização

ES recebe mais de 190 mil doses de vacina contra a Covid-19 até terça

O governador do Estado, Renato Casagrande, divulgou a vinda de mais uma remessa ao Espírito Santo: desta vez, 14.040 doses do imunizante da Pfizer, que se somam aos 99.600 imunizantes da Coronavac e outros 77.700 da Astrazeneca

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 18:49

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

17 mai 2021 às 18:49
Vacina da Pfizer é a primeira a obter registro definitivo no Brasil
ES recebe mais de 190 mil doses de vacina contra a Covid-19 até terça Crédito: Pfizer Brasil
Após anúncio realizado no início da tarde desta segunda-feira (17) sobre a chegada de novas doses de vacinas contra a Covid-19, o governador do Estado, Renato Casagrande, divulgou a vinda de mais uma remessa ao Espírito Santo: desta vez, 14.040 doses do imunizante da Pfizer. Somadas às anteriores 177.300 vacinas, o Estado recebe 191.340 doses até esta terça-feira (18).
Além da Pfizer, o governador já havia confirmado o a chegada de 99.600 doses da Coronavac e outras 77.700 da Astrazeneca ainda nesta segunda (17). Com isso, a expectativa é reduzir a fila dos que aguardam a segunda dose da Coronavac, já atrasada para cerca de 152 mil pessoas no Estado.
ES recebe mais de 190 mil doses de vacina contra a Covid-19 até terça
Além da possibilidade de atender à população que precisa completar o ciclo de imunização com a segunda dose, porque já superou os 28 dias de intervalo previstos entre às duas doses, as remessas vão servir para expandir a vacinação a outros públicos.
Na última sexta-feira (14), o Estado já havia recebido outras 117 mil vacinas. O atraso da Coronavac é resultado da falta de insumos para a produção do imunizante. A expectativa era de que a situação pudesse ser normalizada ainda em maio, mas novas projeções não garantem o fornecimento suficiente para atender as necessidades do país.
Atualmente, estão sendo atendidas com a primeira dose as pessoas de grupos de comorbidade e com deficiência, além de completar o ciclo de imunização de idosos e trabalhadores da saúde. Ao todo, desde o início da campanha de vacinação em janeiro, o Espírito Santo fez a primeira aplicação em 817.017 pessoas e 297.438 já receberam a segunda dose.

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