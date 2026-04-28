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Roubo de carro termina com prisão após rastreamento de celular em Vila Velha

Crime foi flagrado por câmeras; vítima escondeu o aparelho no veículo, o que ajudou a PM a localizá-lo

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 14:07

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 abr 2026 às 14:07

Um roubo de carro terminou com um suspeito preso na manhã desta terça-feira (28), no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha. Imagens de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento em que o veículo está parado e um homem armado se aproxima.


Nas imagens, o criminoso abre a porta, rende a motorista e ordena que ela desça. Em seguida, um segundo homem se aproxima, entra no carro e, logo depois, o comparsa armado também embarca. Os dois fogem com o veículo.


À reportagem da TV Gazeta, a motorista contou que havia acabado de deixar os filhos na escola quando foi abordada. Antes da fuga dos suspeitos, ela jogou o celular embaixo do banco do carro. O rastreamento do aparelho permitiu que a Polícia Militar localizasse o carro cerca de uma hora depois.


Um dos suspeitos foi preso, enquanto o outro conseguiu fugir. Segundo a polícia, o homem detido usava camisa vermelha. A vítima acredita que ele seja um dos envolvidos, mas a participação ainda não foi confirmada.


A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está sendo formalizada pela Polícia Militar e será encaminhada ao plantão da Delegacia Regional de Vila Velha. Após a conclusão dos procedimentos e das oitivas, serão definidas as medidas cabíveis.

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