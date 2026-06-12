Pesquisa do Connect Fecomercio-ES aponta impactos da mudança da lei relacionada à escala 6x1

"O debate envolve muito mais do que a carga horária. Ele passa pela busca de soluções que conciliem qualidade de vida para os trabalhadores e viabilidade operacional para as empresas. No varejo, especialmente em atividades que funcionam aos fins de semana ou dependem de atendimento presencial contínuo, a discussão envolve a capacidade de organizar equipes, ajustar escalas, preservar a qualidade do atendimento e administrar custos operacionais", explica André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES.