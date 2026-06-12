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Página especial de A Gazeta reúne tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo

Tabela completa, classificação atualizada dos grupos, calendário de jogos, resultados em tempo real, estatísticas e muito mais!

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 15:51

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

12 jun 2026 às 15:51
logo da torcida capixaba

A emoção da Copa do Mundo já começou para os capixabas. Para acompanhar de perto cada detalhe do Mundial de 2026, A Gazeta lançou um ambiente digital especial que reúne informações, estatísticas, serviços e conteúdos exclusivos para quem não quer perder nada da competição.


Veja a classificação atualizada da Copa do Mundo


A plataforma funciona como um verdadeiro guia da Copa, concentrando em um só lugar a tabela completa da competição, classificação atualizada dos grupos, calendário de jogos, resultados em tempo real, estatísticas das partidas e a artilharia do torneio. O espaço também conta com simulador de resultados, permitindo que o torcedor monte seus próprios cenários e acompanhe os possíveis caminhos das seleções até a decisão do título.


Página especial da Copa do Mundo de A Gazeta
A Gazeta

Além das ferramentas de acompanhamento, a página reúne as principais notícias do Mundial, análises, reportagens especiais e conteúdos produzidos pela equipe de A Gazeta durante a competição. O objetivo é oferecer uma experiência completa para o leitor, combinando informação, interatividade e cobertura em tempo real.


A iniciativa faz parte do projeto Torcida Capixaba na Copa, que integra a cobertura especial da Rede Gazeta para o Mundial de 2026. Com atuação conjunta de TV Gazeta, A Gazeta e ge.globo/es, o projeto levará aos torcedores informações diretamente dos países-sede, cobertura da torcida capixaba no Espírito Santo e conteúdos multiplataforma ao longo de toda a competição.

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