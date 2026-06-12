Página especial de A Gazeta reúne tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo

A emoção da Copa do Mundo já começou para os capixabas. Para acompanhar de perto cada detalhe do Mundial de 2026, A Gazeta lançou um ambiente digital especial que reúne informações, estatísticas, serviços e conteúdos exclusivos para quem não quer perder nada da competição.
Veja a classificação atualizada da Copa do Mundo
A plataforma funciona como um verdadeiro guia da Copa, concentrando em um só lugar a tabela completa da competição, classificação atualizada dos grupos, calendário de jogos, resultados em tempo real, estatísticas das partidas e a artilharia do torneio. O espaço também conta com simulador de resultados, permitindo que o torcedor monte seus próprios cenários e acompanhe os possíveis caminhos das seleções até a decisão do título.
Além das ferramentas de acompanhamento, a página reúne as principais notícias do Mundial, análises, reportagens especiais e conteúdos produzidos pela equipe de A Gazeta durante a competição. O objetivo é oferecer uma experiência completa para o leitor, combinando informação, interatividade e cobertura em tempo real.
A iniciativa faz parte do projeto Torcida Capixaba na Copa, que integra a cobertura especial da Rede Gazeta para o Mundial de 2026. Com atuação conjunta de TV Gazeta, A Gazeta e ge.globo/es, o projeto levará aos torcedores informações diretamente dos países-sede, cobertura da torcida capixaba no Espírito Santo e conteúdos multiplataforma ao longo de toda a competição.