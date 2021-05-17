ES recebe mais de 177 mil doses de vacina contra a Covid-19 nesta segunda

De acordo com a postagem do governador, serão 99.600 doses da Coronavac e outras 77.700 da Astrazeneca. Além da possibilidade de atender à população que precisa completar o ciclo de imunização com a segunda dose, porque já superou os 28 dias de intervalo previstos entre as duas doses, a remessa que chega à noite servirá para expandir a vacinação a outros públicos.

Boa notícia! Mais 99.600 doses da vacina Coronavac e 77.700 da AstraZeneca chegarão do @minsaude nesta noite. Com isso reduziremos a fila de espera pela segunda dose e daremos continuidade à imunização da população capixaba.

Atualmente, estão sendo atendidas com a primeira dose as pessoas de grupos de comorbidade e com deficiência, além de completar o ciclo de imunização de idosos e trabalhadores da saúde. Ao todo, desde o início da campanha de vacinação em janeiro, o Espírito Santo fez a primeira aplicação em 817.017 pessoas e 297.438 já receberam a segunda dose.