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Plano de imunização

ES recebe mais de 177 mil doses de vacina contra a Covid-19 nesta segunda

Anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais. Serão 99.600 doses da Coronavac e outras 77.700 da Astrazeneca
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

17 mai 2021 às 16:05

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 16:05

O Espírito Santo recebeu, nesta quinta-feira (08), a 12ª remessa de vacinas contra a Covid-19. São 84.350 doses
O Espírito Santo recebe toda semana remessas de vacinas do Ministério da Saúde Crédito: Divulgação/Sesa
Espírito Santo vai receber mais 177.300 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira (17). A informação foi compartilhada pelo governador Renato Casagrande pelas redes sociais. Com a nova remessa que será enviada pelo Ministério da Saúde, a expectativa é reduzir mais a fila dos que aguardam a segunda dose da Coronavac, já atrasada para cerca de 152 mil pessoas no Estado. 
De acordo com a postagem do governador, serão 99.600 doses da Coronavac e outras 77.700 da Astrazeneca. Além da possibilidade de atender à população que precisa completar o ciclo de imunização com a segunda dose, porque já superou os 28 dias de intervalo previstos entre as duas doses, a remessa que chega à noite servirá para expandir a vacinação a outros públicos. 
Na última sexta-feira (14), o Estado já havia recebido outras 117 mil vacinas.  O atraso da Coronavac é resultado da falta de insumos para a produção do imunizante. A expectativa era de que a situação pudesse ser normalizada ainda em maio, mas novas projeções não garantem o fornecimento suficiente para atender as necessidades do país
Atualmente, estão sendo atendidas com a primeira dose as pessoas de grupos de comorbidade e com deficiência, além de completar o ciclo de imunização de idosos e trabalhadores da saúde. Ao todo, desde o início da campanha de vacinação em janeiro, o Espírito Santo fez a primeira aplicação em 817.017 pessoas e 297.438 já receberam a segunda dose.

Atualização

17/05/2021 - 6:47
Após publicação desta matéria, o governador Renato Casagrande anunciou a chegada de mais 14.040 doses do imunizante da Pfizer. Com isso, o Estado recebe mais de 190 mil doses de vacinas contra a Covid-19 até esta terça-feira (18).

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