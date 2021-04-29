Os moradores de 37 cidades capixabas que estão sem a 2ª dose da Coronavac, vacina do Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, devem receber o imunizante a partir da semana que vem.
ES deve zerar atrasos da segunda dose da Coronavac na próxima semana
Segundo informou o subsecretário de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin, o repasse de lotes do imunizante aos Estados, prometido pelo Ministério da Saúde, foi menor que o necessário para atender todo o público.
CIDADES QUE NÃO TÊM 2ª DOSE DA CORONAVAC
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Conceição do Castelo
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Guarapari
- Ibatiba
- Iconha
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Pancas
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- São Mateus
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
Em entrevista à rádio CBN Vitória (92,5 FM) nesta quarta-feira (28), Reblin explicou que o Estado atendeu a definição do Ministério da Saúde indicando que as remessas 8, 9 e 10 da Coronavac deveriam ser aplicadas na 1ª dose do público-alvo.
"Era um objetivo nacional de ampliar a cobertura inicial da população e nós procedemos assim. O compromisso do Ministério da Saúde era que quando chegasse o momento dessas pessoas tomarem a segunda dose, nós estaríamos com a segunda dose e isso infelizmente não aconteceu"
A vacina Coronavac tem a previsão de intervalo de 28 dias entre a aplicação da primeira e da segunda doses, necessário para que se tenha a imunização completa. Esse foi o período pactuado entre a Sesa e os municípios capixabas desde o início da vacinação.
"O Ministério da Saúde informou que a partir do início de maio, na semana que vem, essa situação se normaliza. Nessas cidades onde não há mais doses para fazer a utilização da vacina na segunda dose, temos de aguardar até a semana que vem"
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Desde o fim de março, o governo federal passou a orientar que não era mais preciso reservar metade dos lotes da Coronavac para garantir a segunda aplicação do imunizante.
Porém, o Ministério da Saúde mudou o protocolo essa semana após perceber que não haverá imunizantes para todos nas datas previstas e divulgou uma nota técnica pedindo que as secretarias estaduais de saúde voltem a reservar a segunda aplicação de cada lote.
"A informação que temos é que houve um atraso na entrega dos insumos. O Butantan recebe os insumos de outro país e o material não chegou a tempo para produção[...]. Isso deve ser normalizado a partir da semana que vem", avalia Luiz Carlos Reblin.
Na noite de sábado (24), o secretário de Estado da Saúde (Sesa), Nésio Fernandes, usou as redes sociais para explicar o motivo do atraso e enfatizou que não é permitido tomar doses de laboratórios diferentes, apesar de no Espírito Santo isso ter acontecido, por engano, com pelo menos 500 pessoas.
"Não existem estudos de segurança e eficácia disponíveis para subsidiar o cruzamento de doses de fabricantes distintos. A vacina é um imunizante poderoso. Após aplicada não é um produto que se decompõe pela validade de dias. Até o presente momento, a ampla maioria dos estudos reforçou vantagens na ampliação do prazo de aplicação entre as doses. Na imensa maioria das vezes, não há prejuízo na produção de anticorpos com a ampliação breve do período entre as doses. Já há uma grande proteção contra a infecção, casos moderados, graves e óbitos", pontuou.