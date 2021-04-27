Vila Velha vai em busca de quem não retornou para tomar a 2ª dose da Coronavac

As imunizações serão administradas a partir desta terça-feira (27), somente para quem for agendado via telefone. A expectativa é imunizar cerca de 500 pessoas até o próximo dia 19 de maio.

"Vivenciamos uma ampla intensificação da vacinação contra a Covid-19, já administramos 110.233 doses da vacina e sabemos o momento delicado em que o Brasil se encontra com relação ao imunizante Coronavac. Por este motivo, estamos nos organizando para contemplar parte daqueles que já passaram dos 28 dias do aprazamento e ainda não receberam a segunda dose da vacina”, disse a secretária de Saúde, Cátia Lisboa.