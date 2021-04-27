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Imunização

Vila Velha vai em busca de quem não retornou para tomar a 2ª dose da Coronavac

As imunizações serão administradas a partir desta terça-feira (27), somente para quem for agendado via telefone. A expectativa é imunizar cerca de 500 pessoas até o próximo dia 19 de maio

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 07:25

Publicado em 

27 abr 2021 às 07:25
Vila Velha lança cadastro on-line de vacinação
Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Vila Velha vai ligar para quem ainda não tomou a 2ª dose da Coronavac Crédito: Adessandro Reis/PMVV
A equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Vila Velha vai ligar para os moradores da cidade que receberam a primeira dose da vacina Coronavac entre os dias 15 a 20 de março, mas que ainda não retornaram para tomar a segunda dose do imunizante.
As imunizações serão administradas a partir desta terça-feira (27), somente para quem for agendado via telefone. A expectativa é imunizar cerca de 500 pessoas até o próximo dia 19 de maio.
"Vivenciamos uma ampla intensificação da vacinação contra a Covid-19, já administramos 110.233 doses da vacina e sabemos o momento delicado em que o Brasil se encontra com relação ao imunizante Coronavac. Por este motivo, estamos nos organizando para contemplar parte daqueles que já passaram dos 28 dias do aprazamento e ainda não receberam a segunda dose da vacina”, disse a secretária de Saúde, Cátia Lisboa.
Com informações da Prefeitura de Vila Velha

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