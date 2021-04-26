Profissionais da educação começam a receber vacina contra a Covid na Grande Vitória

A vacinação dos profissionais da educação será feita seguindo um escalonamento por faixa etária, categoria de trabalhadores e classe, levando em conta a ordem de maior idade até a menor idade. A imunização será iniciada por professores e auxiliares que atuam em sala de aula das creches com crianças de 0 a 3 anos de idade, Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio e Técnico com o seguinte ordenamento por faixa etária:

A Prefeitura de Vila Velha, através da Secretaria de Educação e de Saúde, informou que entregou, conforme estabelecido pelas secretarias de Estado da Saúde e Educação, a relação dos professores que estão no primeiro grupo prioritário de imunização da COVID-19. A Secretaria Estadual de Saúde está organizando a vacinação, em parceria com a UNDIME e divulgará no site da Sedu a listagem dos profissionais que irão receber as doses no município de Vila Velha. As imunizações acontecerão nesta quarta-feira (28) no Ginásio Tartarugão, de 8h30 às 15h. A previsão é de vacinar 483 profissionais da Educação contidos em lista previamente enviadas.