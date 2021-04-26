Profissionais da educação começam a receber vacina contra a Covid na Grande Vitória

A semana começou com vacinação contra a covid-19 para profissionais da educação, como era desejado pela categoria. Somente na Região Metropolitana do Estado, as cidades de Vitória, Cariacica e Serra iniciaram a imunização nesta segunda-feira (26). As doses com os imunizantes começaram a ser distribuídas ainda na última sexta-feira pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aos municípios.
O Espírito Santo recebeu recentemente do Ministério da Saúde uma remessa com 70.400 doses, das quais 5% fazem parte da reserva técnica que são destinadas à imunização de trabalhadores da educação e forças de segurança. Neste primeira leva, foram disponibilizadas 4.813 doses.
Arquivos & Anexos
Lista de professores
Profissionais começam a receber a vacina contra a Covid-19 nesta segunda- feira (26)
Tamanho do arquivo: 2mb
A vacinação dos profissionais da educação será feita seguindo um escalonamento por faixa etária, categoria de trabalhadores e classe, levando em conta a ordem de maior idade até a menor idade. A imunização será iniciada por professores e auxiliares que atuam em sala de aula das creches com crianças de 0 a 3 anos de idade, Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio e Técnico com o seguinte ordenamento por faixa etária:
- 50 a 59 anos
- 40 a 49 anos
- 30 a 39 anos
- 18 a 29 anos
POR MUNICÍPIOS
Na Capital capixaba, a primeira dose será aplicada em 627 docentes com idade entre 50 e 59 anos, identificados em uma lista encaminhada pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu). O local definido para a vacinação é a Igreja Evangélica Batista de Jardim da Penha, localizada na Rua do Canal.
CARIACICA
Os profissionais da Educação que atuam no município de Cariacica recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda (26) e também na terça-feira (27). A vacinação acontecerá no Centro de Especialidades Odontológicas, em Itacibá. Para esta primeira fase a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) recebeu da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) um quantitativo de 320 doses. O primeiro grupo a ser vacinado é de pessoas da faixa etária entre 50 e 59 anos que trabalham em escolas municipais, estaduais e da rede privada.
SERRA
No município da Serra, os profissionais começam a ser vacinados nesta segunda-feira (26), das 8h30 às 16h, no posto de pedestre montado no Parque da Cidade, que fica na Rodovia Norte-Sul, bairro Parque Residencial Laranjeiras. Uma lista com 763 servidores com idade entre 50 e 59 anos foi encaminhada pela Secretaria de Estado da Educação para que seja iniciada a imunização. Todos dessa lista serão vacinados até sexta-feira (30), de acordo com a programação feita pela Secretaria Municipal de Saúde.
VILA VELHA
A Prefeitura de Vila Velha, através da Secretaria de Educação e de Saúde, informou que entregou, conforme estabelecido pelas secretarias de Estado da Saúde e Educação, a relação dos professores que estão no primeiro grupo prioritário de imunização da COVID-19. A Secretaria Estadual de Saúde está organizando a vacinação, em parceria com a UNDIME e divulgará no site da Sedu a listagem dos profissionais que irão receber as doses no município de Vila Velha. As imunizações acontecerão nesta quarta-feira (28) no Ginásio Tartarugão, de 8h30 às 15h. A previsão é de vacinar 483 profissionais da Educação contidos em lista previamente enviadas.