Covid-19: ES recebe mais doses e 4,8 mil professores serão vacinados na 1ª fase

Professores do ES recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em ato simbólico Crédito: Hélio Filho | Secom ES



De acordo com a Sesa, o primeiro lote destinado para a vacinação dos trabalhadores da educação estava atrasado. No entanto, o Ministério da Saúde conseguiu envia-lo junto com o segundo, resultando, então, em um montante de 4,8 mil doses a serem distribuídas (2,4 mil em cada lote).

O envio para os municípios começou a ser feito nesta sexta-feira (23) com base na lista nominal compilada pela Secretaria de Estado da Educação.

A aplicação da vacina começa já nesta segunda-feira (26). Na lista, há a data, o horário e o local de vacinação de cada professor.



CRITÉRIOS

A vacinação dos profissional da educação será feita seguindo um escalonamento por faixa etária, categoria de trabalhadores e classe, levando em conta a ordem de maior idade até a menor idade.

A imunização será iniciada por professores e auxiliares que atuam em sala de aula das creches com crianças de 0 a 3 anos de idade, Pré-Escola, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio e Técnico com o seguinte ordenamento por faixa etária:

50 a 59 anos

40 a 49 anos

30 a 39 anos

18 a 29 anos

Posteriormente, os demais trabalhadores da educação também serão imunizados seguindo o mesmo ordenamento por faixa etária.