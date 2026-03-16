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CBN Vitória ao vivo: o que muda no trânsito de Vila Velha a partir desta segunda-feira

CBN Vitória ao vivo: o que muda no trânsito de Vila Velha a partir desta segunda-feira

No programa desta segunda-feira (16), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:29

No programa CBN Vitória desta segunda-feira (16), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

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