Senado no ES: Evair de Melo pode fazer dobradinha com Maguinha Malta

Questionado se pediria aos eleitores para votarem em Maguinha como segundo voto, respondeu: "Sim. Se meu nome for homologado para o Senado e o de Maguinha também, estaremos juntos".





O ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga, que vai ser candidato a deputado federal pelo PL, afirmou à coluna nesta quarta que não há objeção a Evair.





"Evair tentou ser candidato exclusivo ao Senado no PL. Aí, não. Mas Magno vê com bons olhos essa dobradinha (Evair + Maguinha)", afirmou Neucimar.





Quem dá as cartas no PL, porém, é o próprio Magno.





A assessoria do senador informou à coluna que ele vai se manifestar sobre qualquer questão relacionada às eleições somente no sábado (1), dia da convenção estadual do PL.





AUSÊNCIA SUSPEITA





Chamou a atenção o fato de que Evair não compareceu ao encontro estadual do PL, realizado no último dia 18, em Vitória, com a presença de Flávio Bolsonaro.





O deputado sempre foi presença garantida em eventos bolsonaristas.





Isso deu margem à especulação de que o parlamentar foi limado de vez da disputa pelo Senado.





Evair, entretanto, contou que não foi ao encontro do PL porque estava no interior do Espírito Santo, em compromissos previamente assumidos.





Em breve, saberemos o desfecho desta história.







