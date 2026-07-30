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Letícia Gonçalves

Senado no ES: Evair de Melo pode fazer dobradinha com Maguinha Malta

Até a segunda ordem, deputado federal é pré-candidato à reeleição. Mas no Republicanos e até no PL há quem defenda que ele dispute uma vaga de senador

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 16:44

Públicado em 

30 jul 2026 às 16:44
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Maguinha Malta e Evair de Melo
Maguinha Malta e Evair de Melo Divulgação e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
O nome do deputado federal Evair de Melo (Republicanos) ganhou força, nos bastidores, para ser candidato ao Senado na chapa do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). A outra vaga para disputar o cargo já está garantida para Maguinha Malta (PL) depois que o Partido Liberal subiu no palanque do ex-prefeito.

Erick (Musso, presidente estadual do Republicanos) só vai me comunicar entre amanhã e terça-feira o que vou fazer. Dei carta branca a ele. Se eu for candidato ao Senado, ele decide meus suplentes

Evair de Melo (Republicanos) Deputado federal

A convenção estadual do Republicanos está marcada para terça-feira (4).

O parlamentar, até a segunda ordem, compõe a chapa de candidatos a deputado federal do Republicanos.

A chapa, entretanto, passa por alterações. A ex-deputada federal Soraya Manato desistiu de concorrer. O marido dela, Carlos Manato, que era pré-candidato a senador, agora se diz "com sangue nos olhos" para ser deputado federal.


A conta, um tanto subjetiva, feita por caciques partidários, é que, com Evair na chapa, o Republicanos teria chance de eleger de um a dois deputados federais. Se fosse um só, este seria Evair.

Sem ele, o Republicanos pode emplacar apenas um, que seria, obviamente, outro. Isso daria mais chances aos demais membros da chapa.

No partido, há quem defenda abertamente o lançamento de Evair ao Senado. 

"Evair está no terceiro mandato de deputado federal, é defensor das nossas pautas da direita conservadora e esta eleição será mais polarizada que a anterior", afirmou o vereador de Vitória Luiz Emanuel Zouain (Republicanos).

"Evair foi apontado por Jair Bolsonaro como o candidato que ele apoiaria aqui no estado. Chamo os partidos conservadores para fazer uma reflexão. Ele, talvez, de todos seja o mais competitivo para o Senado (entre os nomes da direita)", completou o vereador.

Luiz Emanuel acredita que a convenção do partido vai chancelar o deputado federal como concorrente ao Senado.

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Evair também poderia ser um cabo eleitoral mais efetivo para Pazolini do que, por exemplo, o vereador Leonardo Monjardim, candidato do Novo ao Senado.

O Novo não deve coligar com Republicanos e PL.

A prioridade do Partido Liberal, porém, é eleger Maguinha, filha do senador Magno Malta, que é o presidente estadual da sigla.

Será que Magno consideraria Evair um bom parceiro de chapa para Maguinha?

Antes de se filiar ao Republicanos, o deputado federal integrava o PP e tentou migrar para o PL para disputar o Senado no lugar da filha do senador.

Não deu certo.

Minha relação com o PL e o Magno sempre foi boa, somos do campo da direita.
Nunca houve crise entre Magno e eu, só uma coisinha ou outra

Evair de Melo (Republicanos) Deputado federal

Questionado se pediria aos eleitores para votarem em Maguinha como segundo voto, respondeu: "Sim. Se meu nome for homologado para o Senado e o de Maguinha também, estaremos juntos".

O ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga, que vai ser candidato a deputado federal pelo PL, afirmou à coluna nesta quarta que não há objeção a Evair.

"Evair tentou ser candidato exclusivo ao Senado no PL. Aí, não. Mas Magno vê com bons olhos essa dobradinha (Evair + Maguinha)", afirmou Neucimar.

Quem dá as cartas no PL, porém, é o próprio Magno.

A assessoria do senador informou à coluna que ele vai se manifestar sobre qualquer questão relacionada às eleições somente no sábado (1), dia da convenção estadual do PL.

AUSÊNCIA SUSPEITA

Chamou a atenção o fato de que Evair não compareceu ao encontro estadual do PL, realizado no último dia 18, em Vitória, com a presença de Flávio Bolsonaro.

O deputado sempre foi presença garantida em eventos bolsonaristas.

Isso deu margem à especulação de que o parlamentar foi limado de vez da disputa pelo Senado.

Evair, entretanto, contou que não foi ao encontro do PL porque estava no interior do Espírito Santo, em compromissos previamente assumidos.

Em breve, saberemos o desfecho desta história.


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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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