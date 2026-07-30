"Continuo confiando que nós vamos continuar juntos", diz Ricardo sobre impasse com superfederação

A federação União Progressista está descontente com o movimento de prefeitos de tentar emplacar o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) como companheiro de chapa de Ricardo, que é pré-candidato à reeleição.
A possibilidade de rompimento é real, embora seja minimizada por ricardistas e casagrandistas.
Na quarta-feira (29), o governador se reuniu, separadamente, com Marcelo Santos, presidente estadual do União Brasil, e com Da Vitória, presidente estadual do PP e da federação que congrega os dois partidos.
"Continuo confiando que nós vamos continuar juntos e unidos", afirmou Ricardo em entrevista na noite de quarta.
Ele, entretanto, usou poucas palavras ao falar sobre o assunto.
Disse apenas que as conversas foram "boas".
Ricardo atendeu brevemente a imprensa ao final da convenção estadual do PSDB, realizada em Vila Velha.
Os tucanos, comandados pelo prefeito Arnaldinho Borgo, endossaram o apoio ao governador.
Marcelo e Da Vitória, que estão no palanque de Ricardo e, até prova em contrário, devem coligar com o PSDB e outros partidos aliados, não compareceram.
Mas enviaram representantes.
O secretário-geral do PP, Marcos Delmaestro, lá esteve, a pedido de Da Vitória.
Victor Ricciardi, do União Brasil, também.
A presença de Delmaestro, principalmente, foi um sinal de menos animosidade.