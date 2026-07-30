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Letícia Gonçalves

"Continuo confiando que nós vamos continuar juntos", diz Ricardo sobre impasse com superfederação

Tom da declaração do governador na quarta-feira foi um pouco abaixo do que quando disse: "Quem vai decidir sou eu". Ele se reuniu com Marcelo Santos e Da Vitória

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 03:45

Públicado em 

30 jul 2026 às 03:45
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Renato Casagrande, Ricardo Ferraço e Arnaldinho Borgo na convenção estadual do PSDB
Renato Casagrande, Ricardo Ferraço e Arnaldinho Borgo na convenção estadual do PSDB Letícia Gonçalves
A fumaça branca anunciando habemus vice ainda não ganhou os céus. Mas alguns passos foram dados para que aliados do governador Ricardo Ferraço (MDB) fumem o cachimbo da paz.

A federação União Progressista está descontente com o movimento de prefeitos de tentar emplacar o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) como companheiro de chapa de Ricardo, que é pré-candidato à reeleição.

A possibilidade de rompimento é real, embora seja minimizada por ricardistas e casagrandistas. 


Na quarta-feira (29), o governador se reuniu, separadamente, com Marcelo Santos, presidente estadual do União Brasil, e com Da Vitória, presidente estadual do PP e da federação que congrega os dois partidos. 

"Continuo confiando que nós vamos continuar juntos e unidos", afirmou Ricardo em entrevista na noite de quarta.

Ele, entretanto, usou poucas palavras ao falar sobre o assunto.

Disse apenas que as conversas foram "boas".

Ricardo atendeu brevemente a imprensa ao final da convenção estadual do PSDB, realizada em Vila Velha.

Os tucanos, comandados pelo prefeito Arnaldinho Borgo, endossaram o apoio ao governador.

Marcelo e Da Vitória, que estão no palanque de Ricardo e, até prova em contrário, devem coligar com o PSDB e outros partidos aliados, não compareceram.

Mas enviaram representantes.

O secretário-geral do PP, Marcos Delmaestro, lá esteve, a pedido de Da Vitória.

Victor Ricciardi, do União Brasil, também.

A presença de Delmaestro, principalmente, foi um sinal de menos animosidade.

A palavra final será minha, obviamente, mas será uma palavra final fruto de muito diálogo e de muito compartilhamento

Ricardo Ferraço (MDB) Governador do Espírito Santo

"Acredito muito na força do diálogo, nós vamos continuar conversando. As nossas convenções são só semana que vem, tudo está sendo construído com muita humildade", completou. 

O tom do governador, nesta entrevista, foi um pouco mais brando do que quando ele afirmou categoricamente na terça-feira (28): "Tem uma coisa de que não abro mão: no fim do dia, quem vai decidir sou eu”.

Um integrante da União Progressista afirmou à coluna que, nos bastidores, a primeira declaração "não pegou bem", apesar de ser evidente que, ao fim e ao cabo, a escolha do vice cabe a Ricardo. 

A avaliação do ex-governador Renato Casagrande (PSB) de que "não há razão" para a federação sair da aliança também deixou cabreiros alguns membros do PP e do União..

É que a dupla de partidos quer a vaga de vice, embora tenha sugerido nomes que não atendem aos critérios desejados por outros ricardistas e casagrandistas. Leia-se alguém que tenha votos na Grande Vitória.

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A convenção estadual do MDB e a da União Progressista estão marcadas para o mesmo dia, 5 de agosto, e mesmo horário, 18h. Mas em lugares diferentes.


O dia 5 é o último para realização de convenções partidárias, eventos em que, em tese, os candidatos são oficialmente definidos, com registro dos nomes em ata.

Uma forma de ampliar o prazo das decisões é escrever na ata que os convencionais dão poderes à Executiva estadual para, no dia do registro de candidaturas, anotar os nomes dos candidatos.

Ricardo não respondeu à coluna se o nome do vice dele já vai ser conhecido no dia 5 ou se isso pode ser postergado até 15 de agosto, no final do prazo para registro de candidaturas.


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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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