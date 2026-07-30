"Continuo confiando que nós vamos continuar juntos", diz Ricardo sobre impasse com superfederação

A fumaça branca anunciando habemus vice ainda não ganhou os céus. Mas alguns passos foram dados para que aliados do governador Ricardo Ferraço (MDB) fumem o cachimbo da paz.





A federação União Progressista está descontente com o movimento de prefeitos de tentar emplacar o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) como companheiro de chapa de Ricardo, que é pré-candidato à reeleição.





A possibilidade de rompimento é real, embora seja minimizada por ricardistas e casagrandistas.













"Continuo confiando que nós vamos continuar juntos e unidos", afirmou Ricardo em entrevista na noite de quarta.

Ele, entretanto, usou poucas palavras ao falar sobre o assunto.

Disse apenas que as conversas foram "boas".

Ricardo atendeu brevemente a imprensa ao final da convenção estadual do PSDB, realizada em Vila Velha.

Os tucanos, comandados pelo prefeito Arnaldinho Borgo, endossaram o apoio ao governador.

Marcelo e Da Vitória, que estão no palanque de Ricardo e, até prova em contrário, devem coligar com o PSDB e outros partidos aliados, não compareceram.

Mas enviaram representantes.

O secretário-geral do PP, Marcos Delmaestro, lá esteve, a pedido de Da Vitória.

Victor Ricciardi, do União Brasil, também.

A presença de Delmaestro, principalmente, foi um sinal de menos animosidade. Na quarta-feira (29), o governador se reuniu, separadamente, com Marcelo Santos, presidente estadual do União Brasil, e com Da Vitória, presidente estadual do PP e da federação que congrega os dois partidos.



