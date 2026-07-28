“No fim do dia, quem vai decidir sou eu”, avisa Ricardo Ferraço

“A vida é assim: aperta e afrouxa”, diz o governador Ricardo Ferraço (MDB), citando um pedaço de uma das passagens consagradas da narração do ex-jagunço Riobaldo, no romance “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa. O momento é de aperto para Ricardo, diante da intrincada tarefa de agradar a numerosos parceiros, da maneira mais equilibrada, em uma enorme coalizão de aliados – e sem reduzir as próprias chances de vitória eleitoral.





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Nos últimos dias, a escolha de seu candidato a vice virou motivo de discórdia dentro de seu arco de aliados. A poderosa Federação União Progressista cobra a primazia da indicação. Mas outros aliados de Ricardo, como os prefeitos Euclério Sampaio e Enivaldo dos Anjos, defendem abertamente que o escolhido seja o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT). A campanha pró-Vidigal cresceu, levando a federação a ameaçar pular fora da barca.





Vendo tudo com “absoluta naturalidade”, Ricardo diz que seguirá dialogando com todo mundo, mas avisa: “Tem uma coisa de que não abro mão: no fim do dia, quem vai decidir sou eu”.





Esse é só o primeiro recado de Ricardo na entrevista abaixo (para aliados, inclusive). “Apertado” por alguns de seus parceiros, ele avisa, nas entrelinhas, que não se submeterá a pressões e chantagens políticas.





Segundo recado de Ricardo: Vidigal não está descartado. Seu nome está sendo considerado por ele, sim, como opção para a vice, em igualdade de condições. “Todos os nomes serão considerados por mim. O nome de Vidigal será considerado? Sim! Os nomes indicados pela federação estão sendo considerados? Sim!”





Terceiro recado de Ricardo: “A federação terá também protagonismo em minha campanha e em meu governo”. Significa que, se o governador se eleger para um segundo mandato, o União Progressista terá participação direta em seu próximo governo – presumivelmente, com espaço(s) no alto escalão.





Nesse “aperta e afrouxa” de Ricardo, o governador, na maior parte da entrevista, busca distender o ambiente dentro de sua coalizão.





“O que ela quer da gente é coragem”: assim termina o aforismo do personagem-narrador Riobaldo, acerca da vida. “E quem está liderando um projeto como esse que lidero precisa ter a coragem de decidir da melhor maneira para construir a nossa convergência”, emenda Ricardo.





À entrevista!





Como o senhor observa as recentes movimentações da Federação União Progressista?





Pela experiência de vida que tenho, minha leitura é que isso é absolutamente natural. À medida que o calendário evolui e as convenções vão acontecendo, é natural que uma pessoa que lidera uma frente ampla de partidos tenha as mais diversas opiniões e manifestações. Isso é absolutamente natural dentro do ambiente da construção que estou fazendo. Tenho dito que minha decisão será tomada ouvindo, dialogando, fazendo a leitura de todos os cenários.