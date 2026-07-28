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Energia solar

Escolas de Vitória ganham usinas solares em projeto de R$ 1 milhão

Economia de energia prevista nas unidades beneficiadas equivale ao consumo anual de mais de 120 residências

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 19:31

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

28 jul 2026 às 19:31
Parceria leva energia solar a escolas da rede municipal de Vitória Fernando Madeira

A Prefeitura de Vitória vai receber mais de R$ 1 milhão em investimentos para instalar sistemas de energia solar e substituir equipamentos antigos por modelos mais econômicos em três escolas municipais e na Usina de Lixo. A iniciativa faz parte da Chamada Pública de Eficiência Energética da EDP e não terá custos para o município.


Além da instalação das placas solares, o projeto prevê a troca de equipamentos como lâmpadas e aparelhos de ar condicionado por versões mais modernas e eficientes. A expectativa é reduzir significativamente o consumo de energia elétrica das unidades escolhidas e criar economia permanente para os cofres públicos.


Somadas, as ações devem reduzir o consumo de energia em quase 300 megawatts-hora (MWh) por ano. Na prática, esse volume de energia seria suficiente para abastecer mais de 120 residências durante um ano inteiro, segundo a EDP.


De acordo com o gestor operacional da EDP, Luciano Falce, a economia prevista para as unidades beneficiadas pode chegar a cerca de 90% no consumo de energia elétrica. Após a conclusão das obras, a empresa fará medições para verificar se a redução estimada foi alcançada.


“Depois que o projeto é implementado, fazemos as medições para certificar que a economia prevista foi atingida. Mesmo que não chegue exatamente a 90%, uma redução de 80% ou 85% já representa uma economia muito significativa”, explicou.

Como o projeto foi escolhido

Os recursos foram obtidos por meio da Chamada Pública de Eficiência Energética da EDP, realizada anualmente para órgãos públicos. Segundo Falce, prefeituras e outras instituições podem inscrever projetos que proponham a substituição de equipamentos antigos por versões mais eficientes e, em alguns casos, a implantação de geração própria de energia solar.


“São soluções sustentáveis e eficientes que geram economia para toda a população. Quanto menos energia precisamos consumir para prestar o mesmo serviço, melhor para o município e para todo o sistema elétrico brasileiro”, afirmou.


Após a instalação, os equipamentos passam a integrar o patrimônio da prefeitura, que ficará responsável pela manutenção, respeitados os períodos de garantia.

Escolas beneficiadas

Na área da educação, os investimentos contemplam os Cmeis Valdivia da Penha Antunes Rodrigues, em Santos Dumont, e Nelcy da Silva, em São Cristóvão, além da Emef Professora Regina Maria Silva, em Bela Vista.


A Unidade Central de Serviços (Usina de Lixo), no bairro Resistência, também receberá uma usina fotovoltaica e modernização dos equipamentos utilizados na operação.


Segundo a Prefeitura de Vitória, a iniciativa faz parte da estratégia de buscar parcerias para ampliar investimentos, modernizar os serviços públicos e promover o uso mais eficiente dos recursos municipais.

Outros municípios também serão contemplados

A EDP informou que a Chamada Pública de Eficiência Energética é realizada todos os anos. Além de Vitória, a edição de 2026 aprovou projetos para os municípios de Piúma, Alegre, Marechal Floriano e Marataízes.


A distribuidora informou ainda que uma nova chamada pública será aberta em outubro deste ano para selecionar os projetos que serão contemplados em 2027.


O diretor-geral da EDP, Marcos Campos, destacou a importância dos projetos. “Além da redução do consumo de energia, os programas contribuem para a melhoria da infraestrutura das unidades beneficiadas e para o uso mais consciente dos recursos públicos”, afirmou. 

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