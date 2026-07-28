Escolas de Vitória ganham usinas solares em projeto de R$ 1 milhão

A Prefeitura de Vitória vai receber mais de R$ 1 milhão em investimentos para instalar sistemas de energia solar e substituir equipamentos antigos por modelos mais econômicos em três escolas municipais e na Usina de Lixo. A iniciativa faz parte da Chamada Pública de Eficiência Energética da EDP e não terá custos para o município.





Além da instalação das placas solares, o projeto prevê a troca de equipamentos como lâmpadas e aparelhos de ar condicionado por versões mais modernas e eficientes. A expectativa é reduzir significativamente o consumo de energia elétrica das unidades escolhidas e criar economia permanente para os cofres públicos.





Somadas, as ações devem reduzir o consumo de energia em quase 300 megawatts-hora (MWh) por ano. Na prática, esse volume de energia seria suficiente para abastecer mais de 120 residências durante um ano inteiro, segundo a EDP.





De acordo com o gestor operacional da EDP, Luciano Falce, a economia prevista para as unidades beneficiadas pode chegar a cerca de 90% no consumo de energia elétrica. Após a conclusão das obras, a empresa fará medições para verificar se a redução estimada foi alcançada.





“Depois que o projeto é implementado, fazemos as medições para certificar que a economia prevista foi atingida. Mesmo que não chegue exatamente a 90%, uma redução de 80% ou 85% já representa uma economia muito significativa”, explicou.