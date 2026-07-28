Cidades do RS voltam a registrar danos após temporais

Municípios do Rio Grande do Sul voltaram a registrar estragos associados a temporais no início desta semana. Somente em Santo Antônio das Missões, no extremo oeste do estado, houve danos em cerca de 400 residências na tarde de segunda-feira (27) em razão da chuva com granizo.





Além disso, o volume de água já provocou a inundação do rio Uruguai em pontos do extremo oeste do estado, segundo monitoramento do SGB (Serviço Geológico do Brasil), ligado ao Ministério de Minas e Energia.





A chuva acumulada em 24 horas somou 107,6 mm na cidade de Salto do Jacuí, 91,2 mm em Pinhal Grande e 88,6 mm em Júlio de Castilhos. Mais de 30 outros municípios registraram um volume de chuva superior a 50 mm em um único dia.





Ao menos até a quarta-feira (29), o risco de alagamentos segue alto em função do aumento do nível dos rios Uruguai, Jacuí e Sinos, segundo a Defesa Civil estadual. A elevação dos três rios afeta as cidades de São Borja a Uruguaiana (rio Uruguai), a partir de Dona Francisca até o Delta (rio Jacuí) e São Leopoldo (rio Sinos).





Também há riscos de inundação para o rio Ibirapuitã em Alegrete, rio Santa Maria em Dom Pedrito e Rosário do Sul, rio Ibicuí em Manoel Viana e rio Quaraí em Quaraí.





O estado já tinha enfrentado fortes temporais na semana passada e ainda se recupera deles —347 pessoas seguem em abrigos públicos nesta terça-feira (28) e mais de 90% desta população vive no Vale Taquari, região que fica entre o centro e o nordeste do estado.





Os temporais desta segunda foram menos intensos na comparação com os da semana anterior, mas já deixaram estragos. No boletim divulgado pela Defesa Civil estadual no final da manhã desta terça, 30 municípios relatavam algum tipo de dano.





As ocorrências mais comuns são quedas de árvores e postes de energia, além de destelhamentos de casas.





Na cidade de Não-Me-Toque, o vento do final da tarde desta segunda derrubou uma árvore em uma avenida, deixando o trânsito em meia pista, e 200 residências sofreram estragos. Ao menos 30 pessoas precisaram sair de casa, sendo acolhidas por parentes e amigos.





Em Bento Gonçalves, a queda de um poste na BR-470 bloqueou a via no início da noite desta segunda.





No município de Osório, houve danos em telhado de residências, em estabelecimentos comerciais e até no prédio do Pelotão Rodoviário da Brigada Militar. Quedas de árvores e postes interditaram três vias e houve interrupções no fornecimento de energia elétrica.





As rajadas de vento medidas ao longo de 24 horas ultrapassaram os 90 km/h no município de Rolante. Ventos com mais de 80 km/h foram observados em Caxias do Sul (85,7), Cachoeirinha (81) e Santo Antônio das Missões (80,5).