Avião arremete após queda de balão perto do aeroporto do Galeão, no Rio

Um avião arremeteu durante o procedimento de pouso no aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (26). Segundo a concessionária RIOgaleão, a manobra foi realizada como medida de segurança devido à queda de um balão nas proximidades, fora do sítio aeroportuário — o terreno do aeroporto.

A empresa afirmou em nota que o pouso ocorreu em seguida e que o terminal operou normalmente para a chegada e a decolagem de aeronaves. A RIOgaleão não detalhou a companhia aérea responsável pelo voo que arremeteu, nem a origem dele.

"A concessionária monitora a área operacional e desenvolve campanhas de conscientização para informar sobre os perigos que essa prática [soltura de balões] representa tanto para a aviação civil quanto para o meio ambiente", disse.

A arremetida é considerada uma manobra comum, apesar do susto que pode gerar entre os passageiros.

Ela acontece quando o piloto está pronto para pousar, mas desiste por algum motivo de segurança, como fortes rajadas de vento. O piloto então volta a subir o avião antes de tentar pousar novamente.

A Abrapac (Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil) afirmou à Folha, em reportagem publicada em 2024, que na maior parte das vezes a arremetida é apenas um ajuste e que não há motivo para pânico.