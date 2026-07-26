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Violência

Casal é preso suspeito de matar recém-nascido no RJ

Segundo as investigações, a mulher de 22 anos deu à luz em casa durante a madrugada com a ajuda do companheiro

Publicado em 26 de Julho de 2026 às 14:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2026 às 14:55
Um casal foi preso em flagrante suspeito de matar o próprio filho recém-nascido logo após o parto em Jardim Primeira, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
O homem e a mulher, identificados como pais do recém-nascido, foram presos no sábado (25). Segundo as investigações, a mulher de 22 anos deu à luz em casa durante a madrugada com a ajuda do companheiro. A Polícia Civil não informou os nomes dos dois.
O crime foi descoberto após a mulher passar mal e ir ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Médicos desconfiaram e perguntaram pelo bebê. A polícia militar foi acionada pela equipe do hospital. Os familiares buscaram o corpo do recém-nascido, que foi deixado em um cômodo nos fundos da casa, e levaram para a unidade médica.
A gravidez foi escondida de parentes e amigos. Familiares só souberam do nascimento quando a jovem precisou de atendimento médico devido a complicações no parto domiciliar.

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O homem confessou em depoimento que o bebê nasceu vivo e chorando. Ele afirmou que a mulher apertou o pescoço do recém-nascido e pressionou uma camisa contra o rosto dele para que parasse de chorar. Em seguida, o homem colocou o corpo em um saco plástico, amarrou a embalagem e deixou em um cômodo nos fundos da casa.
Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime teria sido o fato de que os dois não queriam ter um filho. O casal foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos).
A mulher está internada, estável e sob custódia. Ela passou por procedimento de dequitação placentária, que ocorreu sem intercorrências, segundo a prefeitura de Duque de Caxias, responsável pelo Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes.

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