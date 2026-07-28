Conheça Tucson, o caramelo que trabalha como 'cãosultor' no ES

Imagina você chegar em uma concessionária de veículos para comprar um carro novo e se deparar com um cachorro portando um crachá. Essa é a realidade de uma loja em Carapina, na Serra, onde Tucson Prime vive entre funcionários e clientes e até ganhou um cargo: "cãosultor de vendas".
Recém-chegado do pet shop e comendo vários petiscos, o ilustre funcionário — que possui o cargo de consultor de vendas, ou melhor, "cãosultor de vendas" — recebeu a reportagem de A Gazeta em seu ambiente de trabalho. (Veja no vídeo acima) Devidamente uniformizado com uma gravata e crachá, ele vive cercado pelos outros funcionários da empresa, que são apaixonados pelo mascote.
Durante a semana, o caramelo mora na concessionária. Aos sábados e domingos, vai para um hotel pet para não ficar sozinho no estabelecimento. O gerente regional do Grupo Prime, Ezequiel Duque, contou como é a rotina do cãozinho.
“É perceptível que ele é muito querido. O 'cãosultor' anda para lá e para cá aqui pela concessionária, acompanha todo mundo e transmite muito carinho por onde passa”, disse o gerente.
Como tudo começou
A história entre o vira-lata e a concessionária começou em março de 2020. À época, Tucson vivia nas ruas, quando começou a fazer visitas constantes ao local para receber carinho e um pouquinho de comida — para não perder a viagem.
Em uma dessas aparições, ele se “abrigou” debaixo de um carro estacionado nas dependências da loja e foi encontrado pelos funcionários, que se apaixonaram pelo cãozinho e decidiram acolhê-lo.
“O gestor da época trouxe o cão para dentro da loja, deu uma água e comidinha. Foi neste período que ele começou a fazer parte da nossa ‘família’”, complementou Ezequiel.
De Carapina para o mundo
Os anos se passaram, e o cãozinho continuou sendo considerado o queridinho da concessionária. Devido a tanta fofura, Tucson acabou viralizando nas redes sociais, sendo conhecido por milhares de internautas do exterior. Um dos vídeos publicados possui mais de 115 mil curtidas.
“Ele tem mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Não esperávamos a proporção que tomou. A ideia inicial era apenas de mostrar a rotina dele aqui na concessionária, publicando o nosso dia a dia, e acabou viralizando”.
De forma bem humorada, o "cãosultor" e os colegas humanos detalham a rotina comum de um ambiente de trabalho, como a vontade de sair mais cedo da empresa nas sextas-feiras e quando o funcionário precisa ser simpático.
O mascote chegou a ser convidado pela montadora que fabrica os carros da concessionária para visitar o espaço, no Estado de São Paulo. As publicações do cão também alcançaram internautas de países como México, Estados Unidos, China e França.