AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

De Carapina para o mundo

Conheça Tucson, o caramelo que trabalha como 'cãosultor' no ES

Cão foi acolhido pela equipe após aparecer na loja em 2020 e hoje soma mais de 200 mil seguidores nas redes sociais

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 17:22

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

28 jul 2026 às 17:22

Imagina você chegar em uma concessionária de veículos para comprar um carro novo e se deparar com um cachorro portando um crachá. Essa é a realidade de uma loja em Carapina, na Serra, onde Tucson Prime vive entre funcionários e clientes e até ganhou um cargo: "cãosultor de vendas".


Recém-chegado do pet shop e comendo vários petiscos, o ilustre funcionário — que possui o cargo de consultor de vendas, ou melhor, "cãosultor de vendas" — recebeu a reportagem de A Gazeta em seu ambiente de trabalho. (Veja no vídeo acima) Devidamente uniformizado com uma gravata e crachá, ele vive cercado pelos outros funcionários da empresa, que são apaixonados pelo mascote.

Tucson na concessionária
Tucson na concessionária Ricardo Medeiros

Durante a semana, o caramelo mora na concessionária. Aos sábados e domingos, vai para um hotel pet para não ficar sozinho no estabelecimento. O gerente regional do Grupo Prime, Ezequiel Duque, contou como é a rotina do cãozinho.


“É perceptível que ele é muito querido. O 'cãosultor' anda para lá e para cá aqui pela concessionária, acompanha todo mundo e transmite muito carinho por onde passa”, disse o gerente.

Carisma do "cãosultor" chama atenção dos clientes
Carisma do "cãosultor" chama atenção dos clientes Ricardo Medeiros

Como tudo começou

A história entre o vira-lata e a concessionária começou em março de 2020. À época, Tucson vivia nas ruas, quando começou a fazer visitas constantes ao local para receber carinho e um pouquinho de comida — para não perder a viagem. 


Em uma dessas aparições, ele se “abrigou” debaixo de um carro estacionado nas dependências da loja e foi encontrado pelos funcionários, que se apaixonaram pelo cãozinho e decidiram acolhê-lo. 


“O gestor da época trouxe o cão para dentro da loja, deu uma água e comidinha. Foi neste período que ele começou a fazer parte da nossa ‘família’”, complementou Ezequiel.

Tucson na concessionária
Tucson na concessionária Ricardo Medeiros

De Carapina para o mundo

Os anos se passaram, e o cãozinho continuou sendo considerado o queridinho da concessionária. Devido a tanta fofura, Tucson acabou viralizando nas redes sociais, sendo conhecido por milhares de internautas do exterior. Um dos vídeos publicados possui mais de 115 mil curtidas.


“Ele tem mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Não esperávamos a proporção que tomou. A ideia inicial era apenas de mostrar a rotina dele aqui na concessionária, publicando o nosso dia a dia, e acabou viralizando”.


De forma bem humorada, o "cãosultor" e os colegas humanos detalham a rotina comum de um ambiente de trabalho, como a vontade de sair mais cedo da empresa nas sextas-feiras e quando o funcionário precisa ser simpático.

Vídeos bem-humorados do cão nas redes sociais
Vídeos bem-humorados do cão nas redes sociais Reprodução/@tucson_prime

O mascote chegou a ser convidado pela montadora que fabrica os carros da concessionária para visitar o espaço, no Estado de São Paulo. As publicações do cão também alcançaram internautas de países como México, Estados Unidos, China e França.

Veja Também 

Trabalhador morreu após acidente com retroescavadeira em Cachoeiro

Trabalhador morre após retroescavadeira tombar em Cachoeiro

Pets, Guia do Dono Elegante

Pets: guia do dono elegante

Imagem de destaque

9 cuidados importantes ao levar o cachorro para tosar 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachorro carapina Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aprenda a como lavar o cabelo corretamente no inverno
Victor Gabriel, zagueiro da Inter
Inter usou áudio falso de VAR em julgamento de zagueiro no STJD; entenda
Imagem de destaque
Casa da Memória, em Vila Velha, ganha espaço digital sobre a história da economia capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados