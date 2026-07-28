Conheça Tucson, o caramelo que trabalha como 'cãosultor' no ES

Imagina você chegar em uma concessionária de veículos para comprar um carro novo e se deparar com um cachorro portando um crachá. Essa é a realidade de uma loja em Carapina, na Serra, onde Tucson Prime vive entre funcionários e clientes e até ganhou um cargo: "cãosultor de vendas".





Recém-chegado do pet shop e comendo vários petiscos, o ilustre funcionário — que possui o cargo de consultor de vendas, ou melhor, "cãosultor de vendas" — recebeu a reportagem de A Gazeta em seu ambiente de trabalho. (Veja no vídeo acima) Devidamente uniformizado com uma gravata e crachá, ele vive cercado pelos outros funcionários da empresa, que são apaixonados pelo mascote.