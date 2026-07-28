Sinusite grave: o que é e como se prevenir do pior quadro da doença

Clinicamente, a sinusite é uma inflamação dos seios paranasais ou seios da face, que são as cavidades ósseas preenchidas por ar localizadas ao redor do nariz, maçãs do rosto, olhos e testa. A inflamação pode ser de origem bacteriana ou viral, sendo essa última na maioria das vezes a principal responsável.





Segundo o otorrinolaringologista Felipe Brandão de Rezende, os casos de infecção viral acontecem devido aos vírus gripais que estão na circulação ambiental no dia-a-dia, como por exemplo o vírus da influenza.





Dentre os sintomas mais recorrentes da doença, estão: congestão nasal, secreção saindo pelo nariz (geralmente mais fluida ou mucóide), alguns períodos de febre, dor na região do seio maxilar ou região da testa, que a gente chama de seio frontal. São recomendados cuidados domiciliares como hidratação, limpeza nasal com soro fisiológico e inalação de vapor quente para sensação de alívio.