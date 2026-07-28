Sinusite grave: o que é e como se prevenir do pior quadro da doença

Tosse, nariz entupido, secreção nasal e dor de cabeça estão entre os sintomas mais comuns da sinusite, doença que afeta milhares de pessoas ao longo do ano. Em geral, o quadro dura entre sete e dez dias. No entanto, quando os sintomas persistem, se intensificam ou surgem novas queixas após esse período, é importante procurar avaliação médica, pois a condição pode ter evoluído para um quadro mais grave.
O que é sinusite?
Clinicamente, a sinusite é uma inflamação dos seios paranasais ou seios da face, que são as cavidades ósseas preenchidas por ar localizadas ao redor do nariz, maçãs do rosto, olhos e testa. A inflamação pode ser de origem bacteriana ou viral, sendo essa última na maioria das vezes a principal responsável.
Segundo o otorrinolaringologista Felipe Brandão de Rezende, os casos de infecção viral acontecem devido aos vírus gripais que estão na circulação ambiental no dia-a-dia, como por exemplo o vírus da influenza.
Dentre os sintomas mais recorrentes da doença, estão: congestão nasal, secreção saindo pelo nariz (geralmente mais fluida ou mucóide), alguns períodos de febre, dor na região do seio maxilar ou região da testa, que a gente chama de seio frontal. São recomendados cuidados domiciliares como hidratação, limpeza nasal com soro fisiológico e inalação de vapor quente para sensação de alívio.
Quando se torna um caso grave?
Há também situações em que uma sinusite de origem de vírus, pode evoluir para uma bacteriana. Essa infecção bacteriana secundária é a forma mais comum de evolução da doença e pode aumentar o risco de complicações quando não tratada adequadamente. O médico Felipe Brandão alerta para que se repare nos sintomas, que ao invés de ficar mais brandos, se intensificam ou novos aparecem no paciente.
"O paciente chega com sintomas gripais e recebe o diagnóstico de uma infecção viral. São prescritas medicações para aliviar os sintomas, mas, se não houver melhora e o quadro evoluir com febre persistente e secreção nasal mais espessa, esbranquiçada ou esverdeada, isso pode indicar que a sinusite se tornou bacteriana."
Nesses casos, é necessária uma nova avaliação médica, pois pode haver indicação de tratamento com antibióticos
Felipe Brandão de Rezende Otorrinolaringologista
Para que uma sinusite mais branda não evolua para um quadro preocupante, o profissional aponta o diagnóstico e tratamento precoce como principais métodos. Ele comenta que quanto antes seja percebido que os sintomas persistem no paciente, e comece os tratamentos necessários, mais rápidos e mais eficientes será o tratamento clínico.
Como se proteger de uma sinusite?
Para se prevenir de um quadro da doença, as preocupações básicas são manter uma alimentação e hidratação adequada (cuidado necessário também durante o quadro clínico da sinusite), prática de exercícios físicos e manter uma rotina de sono regulado. Os três operam para que o sistema imunológico seja fortalecido, e esteja mais preparado quando enfrenta uma infecção viral ou bacteriana.
Além disso, o doutor Felipe alerta os cuidados para quem está com um quadro inicial de sinusite para não transmitir o vírus.
- Evite ambientes fechados e com pouca circulação de ar.
- Se não for possível evitar esses locais, utilize máscara, que funciona como uma barreira de proteção.
- Mantenha a vacinação em dia, especialmente as doses anuais contra influenza e Covid-19.
- No caso das crianças, o calendário vacinal completo é essencial, ajudando a prevenir infecções e suas complicações.