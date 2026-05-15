Pele sensível: saiba como identificar e cuidar corretamente

Já parou para pensar que aquela sensação frequente de ardor, vermelhidão, repuxamento ou irritação na pele pode ser um sinal de sensibilidade? Muitas vezes, esses sintomas são confundidos com reações passageiras ao clima, ao estresse ou ao uso de determinados produtos. No entanto, para milhões de pessoas, eles fazem parte de uma condição cada vez mais comum: a sensibilidade cutânea.
Em estudos recentes publicados pela Galderma, até 70% da população mundial relata algum grau de sensibilidade na pele, caracterizada por vermelhidão, desconforto, coceira ou sensação de queimação diante de estímulos que normalmente não causariam irritação. No Brasil, levantamentos indicam que até 84% da população afirma apresentar algum nível de sensibilidade cutânea, mostrando como a queixa se tornou cada vez mais frequente.
Segundo a dermatologista Livia Kanayama, a pele sensível costuma se manifestar por meio de reações exageradas a estímulos que normalmente seriam bem tolerados. “O paciente percebe que a pele reage com facilidade, apresentando vermelhidão, ardor ou desconforto após mudanças de temperatura, uso de determinados produtos ou até situações de estresse”.
Entre os sintomas mais comuns estão sensação de queimação, coceira, ressecamento, repuxamento e vermelhidão. Em alguns casos, a pele também pode apresentar descamação leve e maior tendência à irritação após exposição ao sol, poluição ou cosméticos inadequados.
O que pode desencadear as crises?
A pele sensível é considerada uma condição multifatorial, ou seja, pode estar associada a predisposição individual combinada a fatores ambientais e comportamentais.
Entre os principais gatilhos estão mudanças bruscas de temperatura, estresse, exposição solar sem proteção, poluição, banhos muito quentes e o uso de cosméticos inadequados. Fatores internos, como alterações hormonais, deficiências nutricionais e comprometimento da barreira cutânea, também podem aumentar a sensibilidade da pele.
“Identificar esses fatores e adaptar a rotina de cuidados é fundamental para reduzir episódios de irritação e manter a pele mais equilibrada”, reforça a especialista.
O cuidado envolve identificar os gatilhos e adotar uma rotina de skincare delicada, com produtos que limpem sem agredir, hidratem e fortaleçam a barreira cutânea.
A escolha correta dos dermocosméticos faz muita diferença. Fórmulas suaves, com ativos hidratantes e reparadores da barreira da pele, ajudam a reduzir a reatividade e a melhorar o conforto cutâneo
Livia Kanayama Dermatologista
15 produtos para cuidar da pele sensível
1 - Bastão Facial Hidratante, da Ricca. Promove 24 horas de hidratação com textura leve que desliza na pele como água. Formulado com Aloe Vera, e uma combinação de ativos hidratantes, promove uma sensação imediata de hidratação e refrescância. (COMPRE NA AMAZON)
2 - Effaclar Alta Tolerância, da La Roche-Posay. Enriquecido com água termal da marca, conhecida por suas propriedades calmantes, o produto promove uma limpeza equilibrada — sem efeito rebote ou sensação de repuxamento. (COMPRE NA AMAZON)
3 - Vital Milk, da Roseli Siqueira. Com textura leve e rápida absorção, nutre intensamente sem deixar a pele oleosa, proporcionando um cuidado para o dia a dia.
4 - Pomada Reparadora Aquaphor, da Eucerin. Atua acalmando a pele sensibilizada e auxiliando na restauração da sua barreira natural, além de atrair e reter a umidade para deixá-la macia e com aparência saudável. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
5 - Essência Facial Trifásica Immortelle Reset, da L’Occitane en Provence. Com uma mistura de ingredientes de origem natural, a essência é absorvida rapidamente, deixando a pele instantaneamente preparada e suavizada para o restante de sua rotina facial.
6 - Creme Facial Nutritivo Ultraleve, de Nivea. Com uma fórmula enriquecida com aminoácidos, ele oferece hidratação intensa por 48 horas, acalmando a pele e aliviando o ressecamento de forma eficaz. Possui textura ultraleve e de rápida absorção. (COMPRE NA AMAZON)
7 - Pro AD Fast Control Espuma Hidratante, de Cetaphil. Age de maneira rápida no controle do prurido. Sua fórmula foi especialmente desenvolvida para uso na pele sensível e sensibilizada nos momentos de exacerbação do ressecamento, irritação e prurido. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
8 - Creme 1025 Dokdo, da Round Lab. O creme nutre, hidrata e restaura a pele profundamente. Com uma fórmula rica em minerais e ativos calmantes, ele ajuda a melhorar a textura, fortalecer a barreira cutânea e manter a hidratação por muito mais tempo. (COMPRE NO MERCAOD LIVRE)
1 - Hidratante Facial mel.terapia, da Avatim. Contém ativos ricos em polissacarídeos que promovem a hidratação da pele, através de um mecanismo inteligente de distribuição e retenção de água na derme. Com efeito de longa duração, ele também estimula a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
2 - Sérum Facial Multiprotetor FPS 50 Niina Secrets Skin, de Eudora. Com Tecnologia Skin Secrets e Bisabolol, contribui para manter a pele equilibrada e protegida contra agressões externas, enquanto sua textura ultra fluida com toque seco controla a oleosidade, uniformiza a textura e proporciona conforto, sem deixar resíduos ou alterar a tonalidade da pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
3 - Hidratante Reparador, da Sallve. Sua fórmula combina ativos poderosos com ação tripla: as Ceramidas Biomiméticas atuam como emoliente repondo os espaços entre as células da barreira da pele, o Pantenol e os Eletrólitos atuam como umectantes atraindo água para dentro das células e, por fim, a Manteiga de Karitê e o Alfa-Bisabol agem como uma barreira de proteção prevenindo a perda de água da pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
4 - Sensibio Defensive Serum Pele Sensível, de Bioderma. A fórmula oferece benefícios imediatos, como acalmar a pele sensibilizada, mantendo-a protegida e hidratada por um longo período. Contém ação antioxidante, proporcionando uma pele mais fresca e luminosa. Sua textura ultraleve garante que a pele absorva rapidamente o produto. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
5 - Hidratante Corporal Butta Drop, da Fenty Skin. Hidratante corporal de textura leve com 25% de manteigas ricas e sete óleos condicionantes para uma hidratação de longa duração. O extrato de cereja, rico em antioxidantes e vitamina C, ajuda a restaurar a vitalidade, enquanto a glicerina ajuda a reter a umidade.
6 - Hyaluronic Moisture Sensitive Skin, da Isdin. Com Complexo Redness Relief, focado no alívio da vermelhidão, coceira e irritação, apresenta redução imediata de 86% na irritação da pele e 93% de redução instantânea da vermelhidão, além de hidratar profundamente. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
7 - Hidratante Restaurador Noturno Facial, de Bepantol Derma. Restaura a barreira cutânea para garantir uma hidratação intensa e um alívio imediato para pele ressecada. Uma formulação exclusiva com Dexpantenol Repair Complex, contém ingredientes que trabalham durante a noite para restaurar a pele. (COMPRE NA AMAZON)
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