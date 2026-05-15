Pele sensível: saiba como identificar e cuidar corretamente

Já parou para pensar que aquela sensação frequente de ardor, vermelhidão, repuxamento ou irritação na pele pode ser um sinal de sensibilidade? Muitas vezes, esses sintomas são confundidos com reações passageiras ao clima, ao estresse ou ao uso de determinados produtos. No entanto, para milhões de pessoas, eles fazem parte de uma condição cada vez mais comum: a sensibilidade cutânea.

Em estudos recentes publicados pela Galderma, até 70% da população mundial relata algum grau de sensibilidade na pele, caracterizada por vermelhidão, desconforto, coceira ou sensação de queimação diante de estímulos que normalmente não causariam irritação. No Brasil, levantamentos indicam que até 84% da população afirma apresentar algum nível de sensibilidade cutânea, mostrando como a queixa se tornou cada vez mais frequente.

Segundo a dermatologista Livia Kanayama, a pele sensível costuma se manifestar por meio de reações exageradas a estímulos que normalmente seriam bem tolerados. “O paciente percebe que a pele reage com facilidade, apresentando vermelhidão, ardor ou desconforto após mudanças de temperatura, uso de determinados produtos ou até situações de estresse”.

Entre os sintomas mais comuns estão sensação de queimação, coceira, ressecamento, repuxamento e vermelhidão. Em alguns casos, a pele também pode apresentar descamação leve e maior tendência à irritação após exposição ao sol, poluição ou cosméticos inadequados.

O que pode desencadear as crises?

A pele sensível é considerada uma condição multifatorial, ou seja, pode estar associada a predisposição individual combinada a fatores ambientais e comportamentais.



Entre os principais gatilhos estão mudanças bruscas de temperatura, estresse, exposição solar sem proteção, poluição, banhos muito quentes e o uso de cosméticos inadequados. Fatores internos, como alterações hormonais, deficiências nutricionais e comprometimento da barreira cutânea, também podem aumentar a sensibilidade da pele.



“Identificar esses fatores e adaptar a rotina de cuidados é fundamental para reduzir episódios de irritação e manter a pele mais equilibrada”, reforça a especialista.





O cuidado envolve identificar os gatilhos e adotar uma rotina de skincare delicada, com produtos que limpem sem agredir, hidratem e fortaleçam a barreira cutânea.