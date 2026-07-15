O que fazer para melhorar a imunidade durante o inverno

Já a médica nutróloga Danúbia Boy, do São Bernardo, complementa que “imunidade baixa” clinicamente significa que o sistema imunológico não está conseguindo responder adequadamente às infecções. Podendo acontecer por doenças específicas, uso de alguns medicamentos ou até por deficiências nutricionais importantes.





Os médicos destacam ainda que é importante saber que nem toda pessoa que pega uma gripe ou um resfriado está com a imunidade reduzida, pois infecções ocasionais fazem parte do funcionamento normal do sistema imunológico.





Logo, em meio a clima frio ou não, o objetivo é manter o sistema imunológico funcionando de maneira equilibrada, mais do que simplesmente fortalecer. Um sistema imune saudável protege contra vírus, bactérias, fungos e outros agentes infecciosos, além de participar da cicatrização, controle de inflamações e até da vigilância contra células tumorais. Quando ele funciona adequadamente, o organismo responde melhor às infecções.