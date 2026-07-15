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Submersa

Motocicleta Harley-Davidson é encontrada em lagoa de Vitória

Veículo foi descoberto durante um treinamento da equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros em Joana D'Arc

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 16:06

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

15 jul 2026 às 16:06
Motocicleta foi localizada no fundo de lagoa durante treinamento do Corpo de Bombeiros CBMES/Divulgação

Uma motocicleta Harley-Davidson foi encontrada submersa na lagoa de uma pedreira desativada no bairro Joana D'Arc, em Vitória, durante um treinamento da equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), na manhã desta quarta-feira (15).


Por se tratar de uma moto de alto custo, a Harley-Davidson logo chamou a atenção dos bombeiros. A marca americana é conhecida mundialmente pela fabricação de motos de grande porte e, muitas vezes, customizadas. 


O veículo estava a 10 metros de profundidade e foi avistado durante um exercício padrão de busca e recuperação subaquática em águas contaminadas. O treino faz parte do Plano Anual de Instrução da equipe especializada, que prevê capacitações entre os meses de abril e dezembro. 


Ainda não se sabe como a motocicleta foi parar no fundo da lagoa, nem há quanto tempo estava submersa. O veículo será entregue às autoridades policiais, que irão investigar as circunstâncias do caso.

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