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Enxame de abelhas ataca casal de idosos, filho e agente de saúde em Muniz Freire

Quatro pessoas foram picadas ao tentarem socorrer umas às outras e foram levadas ao hospital; idosa de 79 anos precisou de oxigênio, mas todos receberam alta no mesmo dia

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 11:51

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 jul 2026 às 11:51
Casal José Sena Paderne, de 84 anos, Jailda Barbosa Paderne, de 79 anos
Casal José Sena Paderne, de 84 anos, Jailda Barbosa Paderne, de 79 anos Giovani Lima

Um casal de idosos, o filho e um agente comunitário de saúde foram atacados por um enxame de abelhas na manhã de terça-feira (14), na localidade de Santa Rita, no distrito de Menino Jesus, em Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo. As quatro vítimas foram levadas ao hospital do município e receberam alta médica no mesmo dia.


Segundo Giovani Lima, neto do casal, José Sena Paderne, de 84 anos, foi o primeiro a ser atacado.


“Eles contam que meu avô estava na varanda quando, de repente, começou a gritar com as mãos no rosto. Minha avó foi ajudá-lo e também acabou sendo picada no rosto e nas mãos. Por sorte, havia um agente comunitário de saúde no local, que ajudou a socorrer os dois. Meu tio, que mora perto, também foi prestar ajuda e acabou sendo atacado pelas abelhas”, relatou.


O filho do casal, Reinaldo, que sofreu menos picadas, conseguiu levar as vítimas até o hospital de Muniz Freire, localizado a cerca de 15 quilômetros da comunidade. Ele e o agente comunitário de saúde foram atendidos e liberados após receberem cuidados médicos.


Já José Sena Paderne e Jailda Barbosa Paderne, de 79 anos, permaneceram em observação. Segundo o neto, a idosa precisou de oxigênio devido à dificuldade para respirar provocada pelas picadas. Ambos receberam alta no fim da tarde de terça-feira.

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