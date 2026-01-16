Veja vídeo

Enxame de abelhas ataca moradores e deixa feridos em Colatina

Caso ocorreu na Avenida Rio Doce, no bairro Adélia Giuberti; bombeiros isolaram a área e algumas vítimas foram levadas ao hospital

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:25

Um enxame de abelhas africanizadas causou pânico e transtornos a moradores na Avenida Rio Doce, no bairro Adélia Giuberti, em Colatina, no Noroeste de Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (15). Devido à agressividade dos insetos, várias pessoas foram picadas e algumas precisaram ser encaminhadas para o hospital. Não há o número total de vítimas, mas quatro integrantes de uma mesma família chegaram a ser socorridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as abelhas estavam no topo de uma mangueira. Para conter a situação, a equipe contou com o apoio de dois apicultores, que avaliaram a possibilidade de captura. No entanto, diante do alto risco e da fúria das abelhas, foi necessário realizar o extermínio delas.

Também houve evacuação e o isolamento de um trecho da via para evitar novos ataques a pessoas e animais. Após a eliminação, o galho da árvore onde o enxame estava foi cortado para evitar o retorno dos insetos.

Veja como os bombeiros atuaram durante ataque de abelhas em Colatina 1 de 4

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as abelhas envolvidas no ataque pertencem à espécie europeia africanizada, resultado do cruzamento entre abelhas europeias e africanas, comuns no Brasil. Quando estão em enxame, elas tendem a apresentar comportamento mais defensivo e agressivo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta