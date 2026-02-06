Crianças são atacadas por enxame de abelhas em Pedro Canário

Após o resgate, os militares encontraram as abelhas em uma árvore no quintal da casa Crédito: Corpo de Bombeiros

Uma menina de 7 anos e um menino de 10 anos foram atacados por um enxame de abelhas dentro de casa na BR 101, na altura do km 12, na zona rural de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na última quinta-feira (5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos no rosto e nas costas. Alguns animais que estavam no terreno também foram atacados. Os cachorros conseguiram fugir, mas alguns patos morreram.

Segundo os Bombeiros, outros quatro adultos e dois bebês, de um e dois meses, que estavam na residência, não foram picados e foram retirados do local em segurança. As duas crianças feridas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Menino Jesus, onde receberam atendimento médico e ficaram em observação.