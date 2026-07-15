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Bairro Ourimar

Incêndio atinge apartamento na Serra e mobiliza Bombeiros

Publicado em

15 jul 2026 às 13:25
Um incêndio atingiu um apartamento no bairro Ourimar, na Serra, na manhã desta quarta-feira (15). Imagens registradas por moradores mostram chamas intensas saíndo pelas janelas do imóvel, localizado no segundo andar de um prédio. 

No vídeo (veja acima), é possível observar que o fogo chegou próximo à rede elétrica, aumentando o risco no local. O Corpo de Bombeiros informou que a ocorrência ainda está em andamento e, por isso, ainda não há informações sobre as causas do incêndio, possíveis vítimas ou a extensão dos danos.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

Morre motociclista que bateu na traseira de carreta na BR 101, em Jaguaré

Publicado em 15/07/2026 às 11:42
Acidente aconteceu na segunda-feira (13).
Everton seguia de moto quando bateu na traseira de uma carreta acoplada a dois semirreboques carregados com eucalipto PRF/ES

Morreu na madrugada desta quarta-feira (15) o motociclista de 45 anos que se envolveu em um acidente com uma carreta na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na última segunda-feira (13). Everton dos Santos estava internado no Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. A morte foi confirmada pela Polícia Centífica.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Everton pilotava uma motocicleta quando bateu na traseira de uma carreta acoplada a dois semirreboques carregados com eucalipto. Ainda de acordo com a PRF, o caminhoneiro seguia em direção a Linhares e só parou cerca de um quilômetro após o ponto da colisão, pois afirmou não ter percebido o impacto.


A corporação informou que, após ser avisado sobre o acidente, o motorista retornou ao local e prestou apoio. As circunstâncias da colisão são investigadas pela Delegacia de Polícia de Jaguaré.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Novidade

Estação de bikes compartilhas chega à Glória, em Vila Velha

Publicado em 15/07/2026 às 11:02
Nova estação do Bikes chega à Glória, em Vila Velha, e amplia acesso ao sistema na cidade
Nova estação do Bikes chega à Glória, em Vila Velha, e amplia acesso ao sistema na cidade Divulgação | Bike ES

O sistema de bicicletas compartilhadas da Grande Vitória ganhou uma nova estação na Praça Henrique Meyerfreund, no bairro Glória, em Vila Velha. O equipamento já está disponível para uso. 


Segundo Israel Leite, diretor comercial da Serttel, empresa que gerencia os programas de bicicletas compartilhadas da Grande Vitória, a escolha da Glória segue critérios técnicos e operacionais. “A definição dos pontos leva em consideração estudos de demanda e fluxo, além da dinâmica de uso do sistema. Nesse caso, também realizamos a realocação de uma estação para uma região com maior potencial de utilização, atendendo melhor à operação e à cidade”.


Atualmente, o sistema conta com 21 estações e 210 bicicletas em operação em Vila Velha.  As pessoas que desejam utilizar o serviço precisam instalar o aplicativo BikES ou Bike Vitória, disponíveis na Play Store ou App Store, realizar o cadastro, escolher o tipo de passe e retirar a bicicleta nos pontos disponíveis.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Violência

Confronto entre PM e suspeitos termina com um preso em São Mateus

Publicado em 15/07/2026 às 10:26

Um jovem de 19 anos foi preso após um confronto com a Polícia Militar na terça-feira (14), na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a corporação, a troca de tiros ocorreu no km 35, região conhecida pelo tráfico de drogas. Outros dois suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata. Ninguém ficou ferido.


De acordo com a PM, os policiais foram até o local após receberem informações sobre a atuação de traficantes. Ao chegarem à região, foram recebidos a tiros pelos suspeitos, dando início ao confronto.


Com o jovem preso, os militares apreenderam 210 buchas pequenas de maconha, 15 pedaços e nove buchas médias da mesma droga, além de 154 pinos e 124 papelotes de substância semelhante à cocaína. Também foram recolhidos R$ 312,05 em dinheiro e três aparelhos celulares.


A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Foi necessário o uso de equipamentos hidráulicos no resgate da vítima.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vitória

Homem é preso por importunação sexual em centro comercial em Jardim Camburi

Publicado em 15/07/2026 às 10:16
Rodrigo Fernando Gonzalez Ramos
Rodrigo Fernando Gonzalez Ramos Fabrício Christ

Um homem identificado como Rodrigo Fernando Gonzalez Ramos, de 47 anos, foi preso na tarde de terça-feira (14) por importunação sexual em um centro comercial no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Uma funcionária, de 20 anos, denunciou o comportamento do suspeito aos seguranças do local.


Segundo a Polícia Militar, um dos seguranças pediu que Rodrigo deixasse o centro comercial. No entanto, ele se alterou e borrifou spray de gengibre, usado para defesa pessoal, contra as pessoas que tentavam contê-lo.


O suspeito afirmou aos militares que foi agredido com um soco durante a confusão.


De acordo com o relato da jovem, ela estava na praça de alimentação quando percebeu o homem com as mãos nas partes íntimas, fazendo gestos obscenos enquanto olhava em sua direção. Diante da situação, decidiu acionar a equipe de segurança.


Os seguranças já monitoravam Rodrigo, pois haviam recebido, pouco antes, outra denúncia de uma mulher relatando comportamento semelhante. Ao perceber que estava sendo observado, o suspeito entrou em um banheiro.


Rodrigo foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por importunação sexual. Nesta quarta-feira (15), ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Acertou a quina

Bolão de Guarapari quase leva prêmio milionário da Mega-Sena

Publicado em 15/07/2026 às 06:46

Um bolão com oito cotas feito em Guarapari, no Espírito Santo, acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 63.791,87. Após a divisão, cada cota vai receber R$ 7.973. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso realizado na terça-feira (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 30 milhões para o próximo sorteio.


Os números sorteados são: 20 - 28 - 32 - 35 - 40 - 54


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (16), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Estradas

Trecho da BR 101 em Ibiraçu será totalmente interditado nesta quarta

Publicado em 14/07/2026 às 18:23
O serviço será realizado no quilômetro 224 e integra as obras de duplicação da rodovia
 Ecovias Capixaba

Um trecho da BR 101 em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, será totalmente interditado às 14h desta quarta-feira (15) para fragmentação de rochas com uso de explosivos. O serviço será realizado no quilômetro 224 e integra as obras de duplicação da rodovia


De acordo com a Ecovias Capixaba, a interdição deve durar 1h30. Após esse período, caso as condições de segurança permitam, o tráfego poderá ser liberado em sistema de "Pare e Siga". Em caso de chuva, a operação poderá ser suspensa.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estradas

Motociclista fica ferido em acidente com carreta na BR 101 em Jaguaré

Publicado em 14/07/2026 às 17:23
Acidente aconteceu na altura do km 91, na noite de segunda-feira (13)
Motocicleta atingiu a traseira da carreta PRF/ES

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente com uma carreta na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (13). 


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta seguia no sentido Linhares, acoplada a dois semirreboques carregados com eucalipto, quando a motocicleta, que trafegava logo atrás, colidiu contra a traseira do veículo. Ainda de acordo com a PRF, o motorista da carreta continuou a viagem e só parou cerca de um quilômetro depois do local do acidente, porque não havia percebido a colisão. 


A reportagem questionou a corporação se o caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro e se foi liberado no local ou encaminhado à delegacia. No entanto, não houve retorno até a publicação.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Câmera flagra acidente entre motos em avenida de Cachoeiro

Publicado em 14/07/2026 às 15:37

Um acidente entre duas motos deixou um motociclista ferido na Avenida José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no fim da manhã desta terça-feira (14). Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que os veículos colidem e um dos motociclistas perde o controle da direção, atingindo ainda uma moto e um carro que estavam estacionados. Veja vídeo:


Segundo a Polícia Militar, as duas motos seguiam no sentido Centro quando uma delas tentou fazer uma conversão à esquerda. A outra acabou atingindo a lateral da motocicleta que seguia à frente, fazendo com que o piloto perdesse o controle.


Após a colisão, o motociclista bateu nos veículos estacionados e foi arremessado ao chão. Ele ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), sendo encaminhado para um hospital. O outro piloto não precisou de atendimento médico.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

PM fica ferido após viatura bater em poste em Cariacica

Publicado em 14/07/2026 às 15:32
Viatura da Polícia Militar bate em poste em Novo Brasil, Cariacica
Viatura da Polícia Militar bate em poste em Novo Brasil, Cariacica Leitor | A Gazeta

Um policial militar ficou ferido após a viatura em que ele estava bater em um poste, no bairro Novo Brasil, em Cariacica, nesta terça-feira (14). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que o veículo ficou danificado na parte da frente.


Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu durante patrulhamento preventivo. O agente de segurança sofreu um corte superficial na cabeça, mas não precisou de atendimento médico. A corporação ainda informou que as circunstâncias serão apuradas pelos meios administrativos cabíveis. 

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Acidente

Trabalhador morre após cair de prédio em construção em Aracruz

Publicado em 14/07/2026 às 11:42

Um trabalhador de 55 anos morreu após cair de um prédio em construção na tarde de segunda-feira (13), no bairro Vila Nova, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que a vítima realizava o içamento de materiais para a laje da cobertura da edificação quando o guindaste utilizado apresentou uma falha. Ao tentar segurar a carga, o trabalhador perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura aproximada de 16 metros.


O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Aracruz para os procedimentos de praxe. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz. 


Procurado por A Gazeta, o Ministério Público do Trabalho (MPT) afirmou que instaurou, nesta terça-feira (14), um procedimento investigatório para apurar os fatos do caso e adotar as providências possíveis. 

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Ana Muniz

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