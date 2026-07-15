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Mais uma vez

Moradores do centro de SP enfrentam apagão na madrugada desta quarta (15)

Enel afirma que causa do problema foi desligamento de um circuito na rede elétrica

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 14:49

Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 

15 jul 2026 às 14:49

Moradores da região central de São Paulo  ficaram sem energia elétrica na madrugada desta quarta-feira (15) e a explicação da distribuidora Enel foi o desligamento de um circuito na rede elétrica. O motivo do desligamento não foi informado. Antes dessa explicação, clientes que reclamaram receberam um comunicado sobre problemas relacionados a meio ambiente, sem detalhes.


O problema começou pouco depois da meia-noite e o serviço voltou a funcionar para parte dos moradores por volta das 5h. Segundo a Enel, o pico foi de clientes sem energia ocorreu entre 0h30 e 2h03, com 10.621 imóveis sem abastecimento.


Às 5h40 a distribuidora disse que 860 clientes ainda eram afetados em trechos do centro histórico, onde equipes atuavam para normalizar a situação. Segundo a Enel, cinco geradores estão disponíveis para reforçar o abastecimento na região.


A empresa afirmou que, caso necessário, fará a conexão de geradores para suprir a demanda até conclusão dos reparos. "As causas da ocorrência são investigadas", afirmou a Enel.


A falta de energia atingiu imóveis nas regiões das avenidas Rio Branco, Ipiranga, São João e Duque de Caxias, nos bairros República e Santa Ifigênia, além do Vale do Anhangabaú e da região histórica.


A falta de energia atrapalhou o dia de trabalho de diversas pessoas. Uma delas é o comerciante Joselino Ferreira Duarte, 73, que proprietário da lanchonete Sabor e Delícia, na rua 24 de Maio.

Ele contou que na metade da manhã a energia foi restabelecida parcialmente.


"Voltou agora há pouco. Está piscando ainda, mas vamos ver se vai ficar firme. É sempre assim. Estou esperando para ver se dá para trabalhar. Até agora não foi nada resolvido. Agora que eu vou começar a fazer as coisas para ver se funciona. Eu tava até pensando em ir embora", afirmou.


O zelador do edifício Palácio do Comercio, na mesma via, no Centro Histórico, que se identificou apenas como Vitorino, afirmou que a eletricidade foi parcialmente restabelecida por volta de 9h30, com a instalação de geradores da Enel.


O zelador disse que várias pessoas que trabalham no prédio foram impactadas. Apenas dois elevadores estão funcionando porque se todos forem ligados a energia pode cair. Inclusive, algumas pessoas chegaram a ficar presas dentro do equipamento. Matheus Reginaldo da Silva, 25, atendente de lanchonete, no Terminal Bandeira, também reclama da situação.


"Desde meia-noite caiu a energia total. Voltou 8h30, mas até agora a gente não sabe o que aconteceu. Já é a terceira vez que isso acontece. É bem triste para a gente que trabalha aqui", falou.


No meio da madrugada, o mapa da Enel de fornecimento de energia para a região metropolitana de São Paulo mostrava que 7.308 clientes estavam sem o serviço, o que equivale a 0,12% do total (5.981.344 clientes).


A concessionária SPS VivaCidade, que administra o Terminal Bandeira, disse que o fornecimento de energia elétrica começou por volta de 0h30, no local. A SPS VivaCidade afirmou que, imediatamente, o gerador do terminal foi acionado. O fornecimento de energia pela Enel foi normalizado às 8h, afirmou a concessionária.


Às 13h, o sistema da empresa mostrava que 9.093 endereços estavam com o fornecimento de energia interrompido, o que representa 0,15% dos clientes atendidos na capital paulista. A instância jurídica da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) rejeitou, há uma semana, as justificativas apresentadas pela para tentar derrubar o processo que pode resultar na perda de sua concessão de distribuição de energia na região metropolitana de São Paulo.


Em parecer encaminhado ao diretor-relator da agência, Fernando Mosna, responsável por analisar o recurso da empresa, a AGU (Advocacia-Geral da União) conclui que os argumentos levados pela distribuidora não apontam ilegalidades na decisão da agência, como a empresa sustentava.


Entre as irregularidades, o parecer destaca o tempo médio para atendimento das ocorrências emergenciais e as interrupções superiores a 24 horas de forma recorrente, falhas consideradas graves e estruturais para enfrentar eventos climáticos extremos, além de problemas na mobilização das equipes de campo.


Por meio de nota, a Enel SP declarou que manifesta sua discordância em relação ao parecer e que "seguirá atuando de forma transparente e colaborativa para demonstrar, em todas as instâncias competentes, o cumprimento integral das metas estabelecidas em contrato e no plano de melhoria apresentado ao regulador em 2024".

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