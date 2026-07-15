Idoso é preso por importunação sexual dentro de ônibus em Vila Velha

Um idoso de 66 anos foi preso por importunação sexual contra uma passageira dentro de um ônibus do Sistema Transcol, em Vila Velha, na Grande Vitória, na noite de terça-feira (14). Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 20 anos, contou que o suspeito estava sentado ao lado dela quando passou a manipular o próprio órgão genital.





A jovem afirmou que ficou em choque ao perceber a ação do homem. Quando o ônibus se aproximou do ponto final, no Terminal de Itaparica, ela gritou para que o motorista parasse ao lado de uma viatura da Polícia Militar que fazia patrulhamento no local.





Segundo a corporação, o idoso negou as acusações. Ele foi levado para a delegacia, autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional. (Com informações do g1 ES)