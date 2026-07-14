Motociclista fica ferido em acidente com carreta na BR 101 em Jaguaré

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente com uma carreta na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (13).





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta seguia no sentido Linhares, acoplada a dois semirreboques carregados com eucalipto, quando a motocicleta, que trafegava logo atrás, colidiu contra a traseira do veículo. Ainda de acordo com a PRF, o motorista da carreta continuou a viagem e só parou cerca de um quilômetro depois do local do acidente, porque não havia percebido a colisão.





A reportagem questionou a corporação se o caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro e se foi liberado no local ou encaminhado à delegacia. No entanto, não houve retorno até a publicação.