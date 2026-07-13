ES tem alerta amarelo de ventos costeiros para 23 cidades; veja quais

Um homem em situação de rua sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (12), na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória. A vítima, de 31 anos, natural da Bahia, teria ido até a praça após ter sua entrada negada em um abrigo próximo, devido ao horário — o prazo máximo para ingresso no local, onde a esposa dele já se encontrava acolhida, era às 20h30.





Ele então se sentou um em banco, onde ficou conversando com outras pessoas. O suspeito do crime teria feito algumas provocações, cujo teor é desconhecido, e, em certo ponto, começou a esfaqueá-lo. O ataque foi registrado por câmeras de segurança da região.





Mesmo ferido, a vítima se ergueu e tentou correr, mas não conseguiu ir longe. Após parar, foi carregado por outras pessoas e deixado em outro banco. Momentos depois, uma pessoa que passava pelo local o viu sangrando e ligou para o Ciodes-190.





A Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) foi até a praça, onde encontrou o homem ferido na mão direita e o no abdômen. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o atendimento inicial antes de encaminhá-lo para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas, no mesmo município.





"Durante as buscas para encontrar o suposto agressor, um indivíduo com as características repassadas no atendimento da GCMV foi abordado e qualificado, porém nada foi encontrado com o mesmo", informou a Guarda por meio de nota.





Não há informação sobre o suspeito também ser uma pessoa em situação de rua, mas, segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, ele frequentava a praça com frequência.





A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).