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Clima

ES tem alerta amarelo de ventos costeiros para 23 cidades; veja quais

Publicado em

13 jul 2026 às 10:00

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de ventos costeiros para 23 municípios do Espírito Santo nesta segunda-feira (13). O aviso, classificado como de perigo potencial, já está em vigor e permanece válido até o fim do dia.

Segundo o Inmet, a previsão é de intensificação dos ventos nas áreas litorâneas, o que pode provocar a movimentação de dunas de areia sobre construções localizadas na orla. Veja as cidades que podem ser afetadas:


  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Aracruz
  4. Cariacica
  5. Conceição da Barra
  6. Domingos Martins
  7. Fundão
  8. Guarapari
  9. Iconha
  10. Itapemirim
  11. Jaguaré
  12. Linhares
  13. Marataízes
  14. Marechal Floriano
  15. Piúma
  16. Presidente Kennedy
  17. Rio Novo do Sul
  18. Santa Leopoldina
  19. São Mateus
  20. Serra
  21. Viana
  22. Vila Velha
  23. Vitória

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairros Oriente e Rio Branco

Carreta não aguenta subir ladeira e fica atravessada em rua de Cariacica

Publicado em 13/07/2026 às 09:17
Carreta tombada em Cariacica
Carreta ficou atravessada rua de Cariacica Rodrigo Gomes

Uma carreta ficou atravessada na Rua Paulicéia, conhecida como "Estrada do Oriente" e "Descida da mãe d'água", entre os bairros Oriente e Rio Branco, em Cariacica. O veículo estava pesado e não aguentou a subida íngreme, vindo a atingir um muro. Ninguém ficou ferido.


Segundo as informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, o motorista estava vindo do estado do Rio Grande do Sul e seguia a rota do aplicativo GPS quando a carreta não suportou o peso. A carga era de MDF e seria entregue em um local próximo ao do incidente. 


A empresa responsável já foi acionada para retirar o veículo e carga, mas não há previsão exata de quando irá ocorrer. No momento, a via segue interditada. 

 

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Vazamento de água chama a atenção em avenida de Jardim Camburi

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Desperdício

Vazamento de água chama a atenção em avenida de Jardim Camburi; vídeo

Publicado em 13/07/2026 às 06:48

Um vazamento de água que começou na noite de domingo (12) chamou a atenção de moradores na Avenida Dr. Herwan Modenese Wanderley, no cruzamento com a Rua Lumberto Maciel de Azevedo, em Jardim Camburi, em Vitória. O repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, esteve no local e constatou que o problema seguia no início da manhã desta segunda-feira (13). 


Imagens (veja acima) mostram o volume de água que tomou conta da pista. Para evitar acidentes, moradores colocaram cones no local para sinalizar o trecho e impedir a passagem de veículos.

Equipe da Cesan já está no local realizando os reparos no vazamento
Equipe da Cesan já está no local realizando os reparos no vazamento Leitor A Gazeta

A Prefeitura de Vitória informou que enviou uma equipe ao local. Já moradores da região relataram à reportagem que uma equipe da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) está na avenida realizando os reparos no vazamento.


Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou, o problema foi causado após o rompimento de uma adutora. Com isso, o abastecimento de água na região pode ser afetado.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
ES 010

Homem morre em acidente de moto em São Mateus

Publicado em 12/07/2026 às 17:46
Luciano Faustino, de 48 anos, morreu no local
Luciano Faustino, de 48 anos, morreu no local Reprodução/ TV Gazeta

Um homem de 48 anos morreu após sofrer um acidente de moto na madrugada deste domingo (12), na ES 010, na altura de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações apuradas pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, a vítima é Luciano Faustino.


As causas do acidente não foram informadas pela Polícia Militar. Uma equipe foi ao local e encontrou uma motocicleta tombada para fora da pista e sobre o corpo do condutor, que já estava morto. A Polícia Científica foi acionada.


A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), localizada em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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Motociclista morre após bater em muro de casa em Cariacica

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Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em área de mata em Colatina

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Vila Isabel

Motociclista morre após bater em muro de casa em Cariacica

Publicado em 12/07/2026 às 15:16
Corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Guilherme Ferrari/Arquivo

Um motociclista, de 30 anos, morreu na manhã deste domingo (12), após se envolver em um acidente, em Cariacica.  Ele bateu contra o muro de um casa no bairro Vila Isabel. A Polícia Militar e o Samu foram acionados, e a morte foi constatada ainda no local.


"Durante a ocorrência, foi verificado que o condutor não possuía habilitação e que a motocicleta apresentava licenciamento em atraso", disse a PMES. Segundo a corporação, a dinâmica do acidente não pôde ser oficialmente esclarecida no local, devido à ausência de testemunhas. Ao repórter de Diony Silva, da TV Gazeta, moradores informaram, posteriormente, que o motociclista estaria tentando resolver tentando resolver problemas mecânicos no veículo. 


Ele teria falado com um amigo, que deu algumas dicas e conseguiu religar a moto. A vítima, então, teria dado uma volta no quarteirão, mas, na conclusão do percurso, teria atingido o meio-fio e colidido com o muro de uma residência.


A Polícia Científica foi acionada, e mais informações sobre a ocorrência foram solicitadas à corporação, mas ainda não houve retorno. 

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Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em área de mata em Colatina

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Motociclista morre após ser atingido por carro em Nova Venécia

SML de Linhares, no Norte do ES

Motorista morre após batida entre carro e caminhão na ES-315, em São Mateus

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Bairro São Marcos

Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em área de mata em Colatina

Publicado em 12/07/2026 às 13:37

Um jovem de 22 anos foi encontrado morto na tarde de sábado (11) em uma área de mata no bairro São Marcos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O corpo de Bernardo Miorim Andreatta foi localizado em uma região de difícil acesso, caído em meio às pedras. 


De acordo com a Polícia Militar, Bernardo estava desaparecido havia dois dias. O capacete e o celular dele foram encontrados por um familiar próximo a uma área de esgoto. Com as informações, os agentes da PM deram apoio ao Corpo de Bombeiros e iniciaram as buscas no local. Após uma varredura na área, os bombeiros encontraram o corpo. 


A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. As circunstâncias da morte dependerão do resultado dos exames periciais. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Noroeste ES

Motociclista morre após ser atingido por carro em Nova Venécia

Publicado em 12/07/2026 às 13:29

Um motociclista de 22 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro na tarde de sábado (11) na Rodovia do Café, no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O motorista do veículo, que segundo a polícia deixou o local sem prestar socorro a vítima, ainda não foi identificado.


De acordo com a Polícia Militar, o motociclista seguia pela pista principal da rodovia quando um carro prata, que trafegava pela via lateral no mesmo sentido, realizou uma conversão à esquerda, atravessando a pista. A vítima tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão. Na sequência, o veículo atropelou o motociclista e deixou o local.


Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e constatou a morte do jovem ainda no local. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Norte do ES

Motorista morre após batida entre carro e caminhão na ES-315, em São Mateus

Publicado em 12/07/2026 às 12:23
SML de Linhares, no Norte do ES
O corpo foi levando para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares Douglas Abreu

Um homem de 53 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na manhã de sábado (11), na ES-315, entre os quilômetros 26 e 27, próximo à comunidade de Dilô Barbosa, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi arremessada para fora do veículo e teve a morte confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).


De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local os militares encontraram o motorista do carro já sem vida.  O condutor do caminhão contou aos policiais que seguia pela rodovia quando, ao fazer uma curva, encontrou o carro trafegando na contramão, momento em que ocorreu a colisão. O caminhoneiro realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital particular.


A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Estradas

Dois homens morrem em colisão entre duas motos na ES-482, em Cachoeiro

Publicado em 12/07/2026 às 12:18
Batida entre duas motocicletas mata dois homens na ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim
Batida entre duas motocicletas mata dois homens na ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim Montagem - A Gazeta

Dois motociclistas, de 26 e 60 anos, morreram após as motos que pilotavam baterem na noite de sábado (11) na Rodovia ES-482, nas proximidades do viaduto da localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. As vítimas chegaram a ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), mas não resistiram aos ferimentos. A dinâmica e a causa do acidente não ficaram esclarecidas.


De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local encontrou as duas motocicletas caídas na pista. Uma delas era uma Honda Biz, conduzida por Valdecir Gustavo Bazilio, de 60 anos. A outra era uma Honda CG 160 Start, conduzida por José Victor da Silva Corrêa, de 26 anos. Ambos estavam inconscientes e em estado gravíssimo.


Ainda segundo a polícia, foram encontradas latas de bebida alcoólica no local, mas não foi possível identificar a quem pertenciam.


A Polícia Científica (PCIES) informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Sul do Es

Incêndios simultâneos mobilizam Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em Marataízes

Publicado em 12/07/2026 às 11:21
Incêndios simultâneos mobilizam Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em Marataízes
Incêndios simultâneos mobilizam Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em Marataízes Montagem - A Gazeta

Três incêndios foram registrados no final da tarde de sábado (11) em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, em diferentes pontos do município. As ocorrências colocaram em risco imóveis, uma torre de comunicação e provocaram a interdição parcial da ES-060, mobilizando equipes com apoio de um carro-pipa.


De acordo com a Defesa Civil, o caso mais grave ocorreu na entrada da cidade, às margens da ES-060, onde um antigo pé de figueira foi incendiado de forma criminosa. Segundo o  coordenador da Defesa Civil, Jones Toledo, pessoas escavaram próximo às raízes da árvore e atearam fogo. Foram utilizados quatro caminhões de água no combate às chamas, mas o incêndio não foi totalmente extinto devido à dificuldade de apagar fogo em árvores de grande porte. A rodovia segue parcialmente interditada e a árvore deverá ser cortada nesta segunda-feira (13), com apoio da EDP e do Corpo de Bombeiros. 


Outro incêndio atingiu um loteamento no bairro Belvedere. As chamas se espalharam rapidamente pela vegetação, mas a Defesa Civil conseguiu impedir que o fogo alcançasse residências e uma torre de comunicação. Já no bairro Santa Teresa, um incêndio iniciado durante a limpeza de um terreno quase atingiu uma oficina com veículos e armazenamento de óleo diesel, mas também foi controlado pelas equipes.


A Defesa Civil alertou para o aumento de ocorrências envolvendo queimadas nesta época do ano e reforçou o pedido para que a população não utilize fogo para limpeza de terrenos ou descarte de resíduos. Em caso de incêndio, a orientação é acionar imediatamente os órgãos de emergência.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Crime

Homem é esfaqueado na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória

Publicado em 12/07/2026 às 10:31
Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória Reprodução/Google StreetView

Um homem em situação de rua sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (12), na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória. A vítima, de 31 anos, natural da Bahia, teria ido até a praça após ter sua entrada negada em um abrigo próximo, devido ao horário  o prazo máximo para ingresso no local, onde a esposa dele já se encontrava acolhida, era às 20h30.


Ele então se sentou um em banco, onde ficou conversando com outras pessoas. O suspeito do crime teria feito algumas provocações, cujo teor é desconhecido, e, em certo ponto, começou a esfaqueá-lo. O ataque foi registrado por câmeras de segurança da região.


Mesmo ferido, a vítima se ergueu e tentou correr, mas não conseguiu ir longe. Após parar, foi carregado por outras pessoas e deixado em outro banco. Momentos depois, uma pessoa que passava pelo local o viu sangrando e ligou para o Ciodes-190. 


Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) foi até a praça, onde encontrou o homem ferido na mão direita e o no abdômen. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o atendimento inicial antes de encaminhá-lo para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas, no mesmo município.


"Durante as buscas para encontrar o suposto agressor, um indivíduo com as características repassadas no atendimento da GCMV foi abordado e qualificado, porém nada foi encontrado com o mesmo", informou a Guarda por meio de nota.


Não há informação sobre o suspeito também ser uma pessoa em situação de rua, mas, segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, ele frequentava a praça com frequência.


A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).

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Marcelo foi levado à Delegacia de São Mateus junto a outros três homens, os quais foram autuados em flagrante.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
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