Homem pede socorro em bilhete e é resgatado de cárcere em Colatina

Um homem de 27 anos foi resgatado pela Polícia Militar após deixar um bilhete com um pedido de socorro em uma loja de motocicletas, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a corporação, ele estava sendo mantido em cárcere privado por dois adolescentes, de 16 e 17 anos, por causa de uma dívida relacionada à compra de drogas. O caso foi descoberto no sábado (11).





De acordo com a PM, na quinta-feira (9), após sair do trabalho, o homem foi até um bar, onde comprou cinco pedras de crack por R$ 50 para consumir com os adolescentes. Na sexta-feira (10), ele voltou a adquirir entorpecentes, gastando cerca de R$ 1 mil. Em seguida, comprou outras dez pedras sem efetuar o pagamento, acumulando uma dívida de R$ 500.





Como não conseguiu quitar o valor, a vítima foi levada pelos adolescentes para uma casa abandonada, no bairro Bela Vista. No local, conforme a PM, o homem foi mantido em cárcere privado, teve os documentos e uma corrente de prata roubados e ainda foi agredido. Desde então, ele não retornou ao trabalho nem atendia às ligações do empregador.





No sábado, os adolescentes levaram a vítima até uma loja de motocicletas com a intenção de que ela financiasse uma moto para obter dinheiro e quitar a dívida. Durante a permanência no estabelecimento, houve uma discussão, e o homem aproveitou um momento de distração para escrever um bilhete pedindo ajuda. Na mensagem, ele escreveu: "Vou pedir um favor. Aciona uma viatura para mim. Estou sendo assaltado."





Ao mesmo tempo, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas sobre uma discussão na loja. Quando os policiais chegaram ao local, os adolescentes já haviam saído com a vítima. O trio retornou à casa onde o homem era mantido e, em seguida, foi até uma loja de bicicletas, no Centro de Colatina, onde, segundo a polícia, tentou aplicar o mesmo golpe.





Com as informações repassadas pela loja de motocicletas, os militares localizaram os três na loja de bicicletas. Durante a abordagem, a vítima contou que estava sendo mantida em cárcere privado e obrigada a financiar produtos para quitar a dívida com os adolescentes.





Em nota, a Polícia Civil informou que os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo ao crime de extorsão mediante sequestro e encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).