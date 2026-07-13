Homens são presos após perseguição policial em Colatina

Três homens foram presos após uma perseguição policial que terminou em um acidente na noite de sábado (11), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a fuga começou depois que os ocupantes de um carro desobedeceram a uma ordem de parada.





Durante a perseguição, o veículo bateu em um Fiat Mobi. Mesmo após a colisão, os suspeitos tentaram continuar a fuga.





Na sequência, Vinícios Oliveira Damasceno, de 23 anos, pulou do carro ainda em movimento e correu para uma área de mata. Enquanto parte da equipe acompanhava o veículo, outros policiais iniciaram buscas pelo suspeito. Vinícios foi localizado escondido em uma gruta com cerca de 15 metros de profundidade, no bairro Santo Antônio. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola Ruger calibre 9 mm, um carregador com 16 munições e outro com 14.