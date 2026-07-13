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Noroeste capixaba

Homens são presos após perseguição policial em Colatina

Durante a perseguição, o veículo bateu em um Fiat Mobi. Mesmo após a colisão, os suspeitos tentaram continuar a fuga, mas um deles pulou do veículo ainda em movimento

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 12:48

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

13 jul 2026 às 12:48

Três homens foram presos após uma perseguição policial que terminou em um acidente na noite de sábado (11), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a fuga começou depois que os ocupantes de um carro desobedeceram a uma ordem de parada.


Durante a perseguição, o veículo bateu em um Fiat Mobi. Mesmo após a colisão, os suspeitos tentaram continuar a fuga.


Na sequência, Vinícios Oliveira Damasceno, de 23 anos, pulou do carro ainda em movimento e correu para uma área de mata. Enquanto parte da equipe acompanhava o veículo, outros policiais iniciaram buscas pelo suspeito. Vinícios foi localizado escondido em uma gruta com cerca de 15 metros de profundidade, no bairro Santo Antônio. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola Ruger calibre 9 mm, um carregador com 16 munições e outro com 14.

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Os outros suspeitos foram identificados como Doriedson da Conceição Bastos, de 27 anos, e Bruno Victor Ferreira Ruela. Com eles havia uma pequena porção de cocaína.


Segundo a Polícia Civil, Vinícios foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e também teve um mandado de prisão cumprido. Doriedson foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de entorpecentes para consumo próprio. Bruno, por sua vez, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os três foram encaminhados ao sistema prisional.


A reportagem tenta localizar a defesa dos presos. O espaço permanece aberto para manifestação.

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