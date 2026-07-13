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Crime

Homem é alvo de tiros após ser acusado de dar em cima de mulher no ES

De acordo com a PM, o suspeito atirou duas vezes contra a vítima, que conseguiu fugir e não foi atingida. Ele foi preso após perseguição

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 16:56

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

13 jul 2026 às 16:56
Jhonatas Santos Conceição, de 31 anos, foi preso após atirar contra um homem na Serra
Jhonatas Santos Conceição, de 31 anos, foi preso após atirar contra um homem na Serra TV Gazeta

Um homem de 31 anos foi preso após tentar matar outro homem a tiros no bairro Novo Horizonte, na Serra, na noite de domingo (12). Segundo a Polícia Militar, a vítima não foi atingida pelos disparos. Antes de atirar, o suspeito, identificado como Jhonatas Santos Conceição, teria acusado o homem de dar em cima da companheira dele e ainda o agredido com um tapa no rosto.


Moradores acionaram o Ciodes/190 informando que um homem em um Chevrolet Prisma prata havia efetuado diversos disparos na região. A vítima contou que estava em uma rua do bairro quando foi abordada pelo suspeito. Ela conseguiu fugir e se esconder em uma padaria. Pouco depois, Jhonatas retornou ao local e voltou a atirar antes de fugir novamente. 


Durante a perseguição, Jhonatas desobedeceu às ordens dos policiais e resistiu à abordagem. De acordo com a PM, foi necessário imobilizá-lo e utilizar spray de agente químico de menor potencial ofensivo.


No carro do suspeito, os militares encontraram dois estojos de munição calibre 9 mm deflagrados. No local dos disparos, também foram recolhidos outros estojos do mesmo calibre, além de marcas de tiros em um trailer e em muros próximos.


A Polícia Civil informou que Jhonatas foi autuado em flagrante por injúria, tentativa de homicídio qualificada, desobediência e resistência. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. O veículo foi apreendido.


A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito. O espaço permanece aberto para manifestação.

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