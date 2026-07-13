Homem é alvo de tiros após ser acusado de dar em cima de mulher no ES

Um homem de 31 anos foi preso após tentar matar outro homem a tiros no bairro Novo Horizonte, na Serra, na noite de domingo (12). Segundo a Polícia Militar, a vítima não foi atingida pelos disparos. Antes de atirar, o suspeito, identificado como Jhonatas Santos Conceição, teria acusado o homem de dar em cima da companheira dele e ainda o agredido com um tapa no rosto.





Moradores acionaram o Ciodes/190 informando que um homem em um Chevrolet Prisma prata havia efetuado diversos disparos na região. A vítima contou que estava em uma rua do bairro quando foi abordada pelo suspeito. Ela conseguiu fugir e se esconder em uma padaria. Pouco depois, Jhonatas retornou ao local e voltou a atirar antes de fugir novamente.





Durante a perseguição, Jhonatas desobedeceu às ordens dos policiais e resistiu à abordagem. De acordo com a PM, foi necessário imobilizá-lo e utilizar spray de agente químico de menor potencial ofensivo.





No carro do suspeito, os militares encontraram dois estojos de munição calibre 9 mm deflagrados. No local dos disparos, também foram recolhidos outros estojos do mesmo calibre, além de marcas de tiros em um trailer e em muros próximos.





A Polícia Civil informou que Jhonatas foi autuado em flagrante por injúria, tentativa de homicídio qualificada, desobediência e resistência. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. O veículo foi apreendido.





A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito. O espaço permanece aberto para manifestação.