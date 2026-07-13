Advogado é detido suspeito de resistir a abordagem e agredir agente da Guarda em Vitória

Os agentes precisaram usar spray de gás lacrimogêneo para conter o motorista. Tiago foi levado para a delegacia, pagou fiança de R$ 2 mil e foi liberado. Em contato com a TV Gazeta, a família dele disse que não vai se manifestar no momento.





Segundo a Guarda Municipal, por volta de 0h10, o motorista foi visto conduzindo um Renegade branco pela Avenida Desembargador Santos Neves.





Ao acessar a Rua Dukla de Aguiar, o advogado teria realizado uma manobra brusca que provocou o deslizamento dos pneus. Os guardas iniciaram o acompanhamento do veículo e realizaram a abordagem nas proximidades de um condomínio.





Foi solicitado que o advogado saísse do veículo, permanecesse de costas para os agentes, com as mãos sobre a cabeça, para a realização da busca pessoal, mas ele não teria cumprido as determinações, dificultando a busca pessoal. Diante da resistência, foi dada voz de prisão.





O advogado teria então empurrado um dos agentes e entrado em luta corporal com a equipe. Durante a ação, um guarda sofreu um corte no dedo polegar direito e teve o celular quebrado após os dois caírem no chão.



Os agentes utilizaram spray de gás lacrimogêneo para conter a resistência e, em seguida, conduziram Thiago à 1ª Delegacia Regional de Vitória. Já na delegacia, ele, segundo a Guarda, ofendeu verbalmente os agentes.



Após ser apresentado à autoridade policial, o advogado pagou fiança de R$ 2 mil e foi liberado.