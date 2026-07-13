Motorista fica preso às ferragens após carreta tombar na BR 262, em Iúna

Uma carreta tombou na BR 262, próximo ao trevo de Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de domingo (12). O motorista ficou preso às ferragens da cabine e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.





Segundo a corporação, o condutor estava consciente, mas não conseguia sair do veículo. Após o resgate, ele foi atendido e encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





A reportagem procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente e o estado de saúde da vítima, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.