8 dicas para saber se o seu cachorro está saudável 

Observar o comportamento, a aparência física e os hábitos do cachorro no dia a dia é uma das formas mais simples de identificar se o pet está saudável Crédito: Imagem: CandyRetriever | Shutterstock

Cuidar da saúde do cachorro vai muito além de oferecer ração, água fresca e carinho. Assim como acontece com os humanos, o organismo dos cães costuma dar sinais de que está tudo bem — ou de que algo precisa de atenção. Por isso, observar o comportamento, a aparência física e os hábitos do pet no dia a dia é uma das formas mais simples de acompanhar o bem-estar do animal e perceber mudanças antes que um problema se agrave.

A seguir, veja dicas para saber se o seu cachorro está saudável!

1. Observe se o cachorro mantém o apetite e a sede dentro do normal

Um cachorro saudável costuma demonstrar interesse regular pela comida e pela água, sem mudanças bruscas de um dia para o outro. Por isso, vale observar se ele continua comendo a quantidade habitual, se termina as refeições no ritmo de sempre e se bebe água de forma equilibrada ao longo do dia. A perda repentina de apetite, o excesso de fome, a sede exagerada ou, ao contrário,a falta de interesse por água podemindicara necessidade de procurar ajuda veterinária.

2. Repare no nível de energia e na disposição para brincar e passear

A disposição é um dos termômetros mais importantes da saúde canina. Em geral, um cachorro saudável mantém interesse por passeios, brincadeiras, interação com a família e atividades que costuma gostar, respeitando, claro, a idade, o porte e o perfil da raça.

Um filhote tende a ser mais agitado, enquanto um cão idoso pode ser mais tranquilo, mas ainda assim deve demonstrar bem-estar dentro do seu padrão.Se o animal passa a dormir demais, se isola, parece cansado sem motivo, evita se levantar ou perde o entusiasmo por atividades que antes adorava, isso merece atenção.

3. Fique de olho na aparência das fezes e da urina

As necessidades fisiológicas dizem muito sobre a saúde do cachorro. Fezes bem formadas, com consistência firme, sem excesso de muco, sangue ou cheiro muito diferente do habitual, costumam indicar que o sistema digestivo está funcionando adequadamente. Já a urina também merece observação: o normal é que tenha coloração amarela clara a média e que o cachorro urine com frequência compatível com a ingestão de água, sem esforço ou dor.

Diarreia persistente, fezes muito ressecadas, presença de sangue, urina muito escura, vontade de urinar toda hora ou dificuldade para fazer xixi podem ser sinais de infecção, desidratação, problemas intestinais, renais ou urinários.

4. Avalie o brilho da pelagem e as condições da pele

Pelagem bonita não é apenas uma questão estética: ela também pode refletir o estado geral de saúde do cachorro. Um cão saudável costuma ter pelos com brilho, textura agradável e pele sem feridas, excesso de oleosidade, descamação ou áreas avermelhadas. Queda de pelo fora do período normal, coceira intensa, falhas no corpo, caspa em excesso, odor forte na pele e lambedura constante são sinais de alerta.

Os olhos dos cachorros devem estar sempre brilhantes, limpos, sem aspecto opaco e sem excesso de remela Crédito: Imagem: Zuzanna Paluch | Shutterstock

5. Confira se os olhos e os ouvidos estão limpos e sem sinais de incômodo

Olhos e ouvidos saudáveis geralmente não apresentam secreção excessiva, mau cheiro, vermelhidão intensa ou sensibilidade ao toque. Nos olhos, observese eles estão brilhantes, limpos, sem aspecto opaco e sem excesso de remela fora do habitual.Nas orelhas, é importante verificar se o interior está limpo , com coloração normal, sem acúmulo escuro, odor forte ou sinais de dor quando a região é tocada.

Por outro lado, coçar demais as orelhas, balançar muito a cabeça, apertar os olhos, lacrimejar em excesso ou esfregar o rosto no chão são comportamentos que merecem atenção.

6. Observe a saúde bucal e o hálito do cachorro

A boca do cachorro também fornece pistas valiosas sobre a saúde dele. Gengivas rosadas, dentes relativamente limpos e ausência de dor ao mastigar costumam ser bons sinais. Já mau hálito muito forte, acúmulo excessivo de tártaro, gengiva vermelha ou sangrando, dificuldade para mastigar, baba em excesso e perda de interesse por alimentos mais duros podem indicar problemas bucais importantes.

7. Veja se o peso corporal está estável e se o corpo tem boa condição física

Nem sempre o número na balança é o único indicador, mas manter o peso estável e uma boa condição corporal é um sinal importante de saúde. Um cachorro saudável não deve estar nem excessivamente magro, com costelas, coluna e ossos muito aparentes, nem acima do peso a ponto de perder cintura e acumular gordura em excesso. Mudanças sem explicação merecem investigação, especialmente quando acontecem mesmo sem alteração na alimentação.

8. Observe a mobilidade, o jeito de andar e a facilidade para se levantar

A forma como o cachorro anda, corre, sobe no sofá, desce escadas ou se levanta depois de descansar também diz muito sobre a saúde dele. Um animal saudável se movimenta com naturalidade, sem mancar, sem rigidez exagerada e sem demonstrar dor ao apoiar as patas.

Se o cachorro começa a escorregar com frequência, evita pular, demora paralevantar, manca depois do passeio ou parece desconfortável ao se movimentar, isso pode indicar desde dores musculares até problemas articulares, ortopédicos ou neurológicos.

Mantenha a vacinação, o controle de parasitas e os check-ups em dia

Mesmo quando o cachorro aparenta estar bem, o acompanhamento preventivo continua sendo indispensável. Um cão saudável é aquele que, além de não demonstrar sinais visíveis de doença, também recebe cuidados regulares para manter a saúde protegida. Isso inclui vacinação no prazo correto, vermifugação conforme orientação do veterinário, controle de pulgas e carrapatos, exames periódicos e consultas de rotina.