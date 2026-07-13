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Sul capixaba

Motorista é preso por embriaguez após causar acidente em Cachoeiro

Segundo os militares, o motorista do Gol apresentava fala desconexa, desorientação, forte odor de álcool e sinais de alteração da capacidade psicomotora

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 12:55

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 jul 2026 às 12:55

Um motorista de 28 anos foi preso por suspeita de dirigir embriagado após se envolver em um acidente na noite de domingo (12), na ES 482, próximo ao trevo de acesso ao bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele dirigia um Volkswagen Gol, que tombou para fora da pista após atingir um Jeep Renegade.


De acordo com a Polícia Militar, a motorista do Jeep Renegade relatou que seguia no sentido Marataízes quando o Gol, que trafegava no sentido contrário, invadiu a contramão e atingiu a lateral do veículo.


Segundo os militares, o motorista do Gol apresentava fala desconexa, desorientação, forte odor de álcool e sinais de alteração da capacidade psicomotora. Os policiais ofereceram a ele a possibilidade de realizar o teste do bafômetro, mas o motorista recusou. Diante disso, foi lavrado um Termo de Constatação de Embriaguez.

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O Volkswagen Gol estava com o licenciamento vencido e foi removido para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). O Jeep Renegade foi retirado do local por familiares da motorista.


Ainda segundo a polícia, a motorista do Jeep Renegade foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Santa Casa de Cachoeiro após relatar dores na perna. Já o motorista foi encaminhado à delegacia.


A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por conduzir veículo sob a influência de álcool. Como não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.

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