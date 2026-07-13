Motorista é preso por embriaguez após causar acidente em Cachoeiro

Um motorista de 28 anos foi preso por suspeita de dirigir embriagado após se envolver em um acidente na noite de domingo (12), na ES 482, próximo ao trevo de acesso ao bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele dirigia um Volkswagen Gol, que tombou para fora da pista após atingir um Jeep Renegade.





De acordo com a Polícia Militar, a motorista do Jeep Renegade relatou que seguia no sentido Marataízes quando o Gol, que trafegava no sentido contrário, invadiu a contramão e atingiu a lateral do veículo.





Segundo os militares, o motorista do Gol apresentava fala desconexa, desorientação, forte odor de álcool e sinais de alteração da capacidade psicomotora. Os policiais ofereceram a ele a possibilidade de realizar o teste do bafômetro, mas o motorista recusou. Diante disso, foi lavrado um Termo de Constatação de Embriaguez.