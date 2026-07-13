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Leonelle Lamas

Artigo de Opinião

É presidente da Associação dos Empresários da Serra
Leonelle Lamas

Serra ganha sua terceira via de desenvolvimento

Daqui a alguns anos, milhares de pessoas passarão diariamente pela Terceira Via. Talvez poucas se lembrem do esforço coletivo que tornou essa obra possível
Leonelle Lamas
É presidente da Associação dos Empresários da Serra

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 17:42

Publicado em 

13 jul 2026 às 17:42

Há obras que mudam o trânsito. Outras mudam a história de uma cidade.


A Terceira Via da Serra pertence ao segundo grupo.


Muito antes de receber asfalto, pontes e viadutos, ela já representa uma mudança de mentalidade. Mostra que a Serra chegou a um estágio de maturidade em que o desenvolvimento deixa de ser consequência do crescimento e passa a ser resultado do planejamento.


Durante décadas, a Serra construiu uma trajetória que a transformou no principal polo econômico do Espírito Santo. Tornou-se líder na geração de empregos, atraiu investimentos, fortaleceu sua indústria, expandiu seu comércio e consolidou um ambiente favorável aos negócios. Mas nenhuma cidade consegue sustentar esse ritmo sem investir, na mesma velocidade, em infraestrutura.

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A Terceira Via nasce justamente dessa compreensão. Ela não é apenas uma alternativa para desafogar o trânsito entre Serra e Vitória. É uma nova via para o desenvolvimento. Uma estrutura que melhora a mobilidade, aumenta a eficiência logística, reduz custos, aproxima pessoas, impulsiona novos investimentos e prepara a cidade para continuar crescendo de forma organizada.


Por isso, seu maior significado não está nos quilômetros que serão construídos. Está na mensagem que ela transmite: a Serra decidiu planejar o futuro antes que os desafios do presente se tornem obstáculos ao seu crescimento.


Esse projeto também deixa outro ensinamento. Grandes transformações não acontecem isoladamente. Elas exigem diálogo, confiança e a capacidade de reunir diferentes instituições em torno de um objetivo comum.


Foi exatamente esse espírito que permitiu que a Terceira Via avançasse. A união entre poder público, iniciativa privada e entidades representativas mostrou que, quando a cidade fala a mesma língua, projetos estruturantes deixam de ser promessas para se tornarem realidade.

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra Divulgação

A Ases teve a convicção de participar desse processo desde o início. Não para reivindicar protagonismo, mas para cumprir aquilo que sempre foi sua missão: representar o setor produtivo, construir pontes entre os diferentes atores e contribuir para que decisões estratégicas aconteçam com visão de longo prazo. 


O desenvolvimento da Serra sempre foi — e continuará sendo — a principal pauta da nossa atuação.


As cidades mais competitivas do mundo não esperam que a infraestrutura se torne um problema para agir. Elas investem antes, planejam antes e criam as condições para que o crescimento continue acontecendo. A Serra demonstra que está seguindo esse caminho.


Daqui a alguns anos, milhares de pessoas passarão diariamente pela Terceira Via. Talvez poucas se lembrem do esforço coletivo que tornou essa obra possível. Mas todas serão beneficiadas por ela.


Porque, na prática, a Serra não está inaugurando apenas uma nova ligação viária. Está abrindo uma terceira via para o seu desenvolvimento: uma via construída com planejamento, cooperação e a certeza de que o futuro de uma cidade não acontece por acaso. Ele é construído.


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