Serra ganha sua terceira via de desenvolvimento

Há obras que mudam o trânsito. Outras mudam a história de uma cidade.





A Terceira Via da Serra pertence ao segundo grupo.





Muito antes de receber asfalto, pontes e viadutos, ela já representa uma mudança de mentalidade. Mostra que a Serra chegou a um estágio de maturidade em que o desenvolvimento deixa de ser consequência do crescimento e passa a ser resultado do planejamento.





Durante décadas, a Serra construiu uma trajetória que a transformou no principal polo econômico do Espírito Santo. Tornou-se líder na geração de empregos, atraiu investimentos, fortaleceu sua indústria, expandiu seu comércio e consolidou um ambiente favorável aos negócios. Mas nenhuma cidade consegue sustentar esse ritmo sem investir, na mesma velocidade, em infraestrutura.