AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Corinthians sofre novo transfer ban por ausências de pagamentos de multas
Futebol Brasileiro

Corinthians sofre novo transfer ban por ausências de pagamentos de multas

Clube já está impedido de registrar jogadores por três janelas de transferências desde maio

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 17:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2026 às 17:41
Osmar Stábile, presidente do Corinthians
Taba Benedicto/ Estadão

O Corinthians sofreu um novo transfer ban nesta segunda-feira (13) e voltou a ficar impedido de registrar novos jogadores por tempo indeterminado. A informação foi publicada inicialmente pelo "ge".


A reportagem apurou que a nova punição foi aplicada pela Fifa em razão do não pagamento de multas referentes a processos de outros transfer bans que já haviam sido regularizados pelo clube.

O Corinthians deixou de quitar multas impostas pela Fifa em processos recentes nos quais foi condenado. Atualmente, o clube tem três pendências abertas em instâncias internacionais.


As multas em aberto junto à Fifa somam aproximadamente 200 mil dólares, valor equivalente a pouco mais de R$ 1 milhão na cotação atual. Internamente, a avaliação é de que o novo bloqueio será retirado assim que esse pagamento for efetuado. O Corinthians entende que não há risco de perda de pontos nem da aplicação de outras sanções esportivas em decorrência dessa inadimplência.


Desde maio, o Corinthians já está impedido de registrar jogadores por três janelas de transferências em razão de uma dívida de 1,5 milhão de dólares com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos. A cobrança é referente à contratação do volante José Martínez, em 2024. O clube pagou apenas a entrada, de 200 mil dólares, e deixou de quitar as parcelas seguintes previstas no acordo.


Além desse caso, o Midtjylland, da Dinamarca, venceu uma disputa na Corte Arbitral do Esporte (CAS) envolvendo a inadimplência do Corinthians na contratação do volante Charles, também em 2024. O prazo para o pagamento da dívida já expirou, e essa pendência pode gerar um novo transfer ban a qualquer momento.


O Corinthians também responde a um processo na Fifa pelo não pagamento ao Grupo City de taxas referentes ao empréstimo de Talles Magno entre 2024 e 2025. O clube recorreu da decisão, e o caso será analisado em instância definitiva pelo CAS.


Todos esses negócios foram fechados durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo, que sofreu impeachment em agosto do ano passado. Vice-presidente na época, mas já rompido politicamente com Augusto, Osmar Stábile assumiu a presidência de forma interina após o afastamento do antigo mandatário, em maio do ano passado. Duas semanas após o impeachment ser confirmado em assembleia de sócios, Stábile foi eleito presidente em definitivo em votação indireta realizada pelo Conselho Deliberativo.


O novo transfer ban foi aplicado a uma semana da abertura da janela de transferências. O clube monitora possíveis reforços para o elenco, mas a restrição dificulta o avanço das negociações.

O principal alvo é o atacante Wesley, revelado pelo Corinthians e atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita. O jogador deseja retornar ao futebol brasileiro e prioriza o clube paulista, que mantém conversas avançadas com seu estafe.

 

Internamente, o Corinthians reconhece as pendências financeiras e busca negociar melhores condições de pagamento com os credores. Ao mesmo tempo, a diretoria prioriza o fluxo de caixa para regularizar compromissos com jogadores e funcionários.


O clube atrasou os salários do elenco referentes aos meses de maio e junho. Embora esses valores já tenham sido quitados, o pagamento dos direitos de imagem dos atletas, referente a junho, segue pendente.


O desconforto causado pelos atrasos foi admitido pelo goleiro Hugo Souza, uma das lideranças do elenco. Em entrevista coletiva após o amistoso contra o Cascavel, no domingo, o jogador reconheceu o incômodo vivido pelos atletas.


A reportagem também apurou que o Corinthians ainda não efetuou os pagamentos aos funcionários contratados como pessoa jurídica (PJ). Os depósitos costumam ser realizados no dia 10 de cada mês, mas, até o momento, os valores seguem em aberto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

SEFAZ
ES aumenta arrecadação e tem maior volume de investimentos em dez anos
Imagem de destaque
O que negócios digitais podem aprender com empresas tradicionais?
Imagem de destaque
TDAH: entenda como o yoga pode contribuir para o controle dos sintomas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados