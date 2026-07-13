Corinthians sofre novo transfer ban por ausências de pagamentos de multas

O Corinthians sofreu um novo transfer ban nesta segunda-feira (13) e voltou a ficar impedido de registrar novos jogadores por tempo indeterminado. A informação foi publicada inicialmente pelo "ge".





A reportagem apurou que a nova punição foi aplicada pela Fifa em razão do não pagamento de multas referentes a processos de outros transfer bans que já haviam sido regularizados pelo clube.

O Corinthians deixou de quitar multas impostas pela Fifa em processos recentes nos quais foi condenado. Atualmente, o clube tem três pendências abertas em instâncias internacionais.





As multas em aberto junto à Fifa somam aproximadamente 200 mil dólares, valor equivalente a pouco mais de R$ 1 milhão na cotação atual. Internamente, a avaliação é de que o novo bloqueio será retirado assim que esse pagamento for efetuado. O Corinthians entende que não há risco de perda de pontos nem da aplicação de outras sanções esportivas em decorrência dessa inadimplência.





Desde maio, o Corinthians já está impedido de registrar jogadores por três janelas de transferências em razão de uma dívida de 1,5 milhão de dólares com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos. A cobrança é referente à contratação do volante José Martínez, em 2024. O clube pagou apenas a entrada, de 200 mil dólares, e deixou de quitar as parcelas seguintes previstas no acordo.





Além desse caso, o Midtjylland, da Dinamarca, venceu uma disputa na Corte Arbitral do Esporte (CAS) envolvendo a inadimplência do Corinthians na contratação do volante Charles, também em 2024. O prazo para o pagamento da dívida já expirou, e essa pendência pode gerar um novo transfer ban a qualquer momento.





O Corinthians também responde a um processo na Fifa pelo não pagamento ao Grupo City de taxas referentes ao empréstimo de Talles Magno entre 2024 e 2025. O clube recorreu da decisão, e o caso será analisado em instância definitiva pelo CAS.





Todos esses negócios foram fechados durante a gestão do ex-presidente Augusto Melo, que sofreu impeachment em agosto do ano passado. Vice-presidente na época, mas já rompido politicamente com Augusto, Osmar Stábile assumiu a presidência de forma interina após o afastamento do antigo mandatário, em maio do ano passado. Duas semanas após o impeachment ser confirmado em assembleia de sócios, Stábile foi eleito presidente em definitivo em votação indireta realizada pelo Conselho Deliberativo.





O novo transfer ban foi aplicado a uma semana da abertura da janela de transferências. O clube monitora possíveis reforços para o elenco, mas a restrição dificulta o avanço das negociações.

O principal alvo é o atacante Wesley, revelado pelo Corinthians e atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita. O jogador deseja retornar ao futebol brasileiro e prioriza o clube paulista, que mantém conversas avançadas com seu estafe.

Internamente, o Corinthians reconhece as pendências financeiras e busca negociar melhores condições de pagamento com os credores. Ao mesmo tempo, a diretoria prioriza o fluxo de caixa para regularizar compromissos com jogadores e funcionários.





O clube atrasou os salários do elenco referentes aos meses de maio e junho. Embora esses valores já tenham sido quitados, o pagamento dos direitos de imagem dos atletas, referente a junho, segue pendente.





O desconforto causado pelos atrasos foi admitido pelo goleiro Hugo Souza, uma das lideranças do elenco. Em entrevista coletiva após o amistoso contra o Cascavel, no domingo, o jogador reconheceu o incômodo vivido pelos atletas.





A reportagem também apurou que o Corinthians ainda não efetuou os pagamentos aos funcionários contratados como pessoa jurídica (PJ). Os depósitos costumam ser realizados no dia 10 de cada mês, mas, até o momento, os valores seguem em aberto.