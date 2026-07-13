Acidente deixa trânsito lento e 2 feridos na Av. Mestre Álvaro, na Serra

Quarenta e seis motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro durante blitze realizadas na última sexta-feira (10) e no sábado (11) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e Aracruz, no Norte do Estado. Os condutores foram autuados por infração gravíssima, conforme o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.





As operações foram realizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) em conjunto com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPtran). Ao todo, mais de mil veículos foram abordados. Em Colatina, os agentes lavraram 189 autos de infração e removeram dois veículos para o pátio do Detran|ES. Já em Aracruz, foram registrados 176 autos de infração e três veículos foram guinchados.





Além da recusa em realizar o teste do bafômetro, as equipes flagraram outras irregularidades, como passageiros sem cinto de segurança e veículos com o licenciamento em atraso.