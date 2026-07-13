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Prejuízo de R$ 58 mil

Funcionários de empresa são presos por furtar 74 ar-condicionados no ES

Um dos suspeitos, de 33 anos, era responsável pela conferência das mercadorias e teria usado a função para facilitar o carregamento irregular dos aparelhos

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 17:10

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

13 jul 2026 às 17:10

Dois funcionários de uma empresa de transporte e logística foram presos por suspeita de furtar 74 aparelhos de ar-condicionado, avaliados em cerca de R$ 58 mil, em Viana. As prisões ocorreram na última semana, mas foram divulgadas pela Polícia Civil apenas nesta segunda-feira (13).


Segundo a investigação, os furtos ocorreram em junho. Um dos suspeitos, de 33 anos, era responsável pela conferência das mercadorias e teria usado a função para facilitar o carregamento irregular dos aparelhos. O outro, de 29 anos, trabalhava como motorista e teria feito o transporte e a retirada dos produtos do pátio da empresa.


O investigado de 33 anos foi preso em Marcílio de Noronha, em Viana. Com ele, os policiais apreenderam quatro celulares e R$ 600 em dinheiro. Já o segundo suspeito foi localizado no bairro Vale Encantado, em Vila Velha.


A Polícia Civil não divulgou os nomes da empresa nem dos investigados. Também não informou se os aparelhos furtados foram recuperados.

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