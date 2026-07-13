Funcionários de empresa são presos por furtar 74 ar-condicionados no ES

Dois funcionários de uma empresa de transporte e logística foram presos por suspeita de furtar 74 aparelhos de ar-condicionado, avaliados em cerca de R$ 58 mil, em Viana. As prisões ocorreram na última semana, mas foram divulgadas pela Polícia Civil apenas nesta segunda-feira (13).





Segundo a investigação, os furtos ocorreram em junho. Um dos suspeitos, de 33 anos, era responsável pela conferência das mercadorias e teria usado a função para facilitar o carregamento irregular dos aparelhos. O outro, de 29 anos, trabalhava como motorista e teria feito o transporte e a retirada dos produtos do pátio da empresa.





O investigado de 33 anos foi preso em Marcílio de Noronha, em Viana. Com ele, os policiais apreenderam quatro celulares e R$ 600 em dinheiro. Já o segundo suspeito foi localizado no bairro Vale Encantado, em Vila Velha.





A Polícia Civil não divulgou os nomes da empresa nem dos investigados. Também não informou se os aparelhos furtados foram recuperados.