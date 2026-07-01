Homem é baleado e morre após fugir de abordagem da PM em Linhares

Um homem morreu após ser baleado enquanto tentava fugir de uma abordagem da Polícia Militar no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (30). De acordo com a corporação, o rapaz, que não teve a identidade divulgada, conduzia uma motoneta pela via lateral da BR 101, no sentido Sooretama. Ele recebeu ordem de parada, mas não obedeceu.





Segundo a PM, o condutor continuou o trajeto em baixa velocidade até descer da motoneta, abandonar o veículo na via e fugir a pé por uma área de pasto, pulando uma cerca de proteção. Ainda conforme os policiais, durante a fuga ele corria com a mão na região da cintura e, poucos metros após a cerca, caiu ao chão. Nesse momento, teria sacado uma arma e apontado em direção aos militares.





Neste momento, dois policiais dispararam contra o suspeito, que foi atingido na região da cabeça. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre .38, com três munições intactas, e um celular.





Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação. A arma e as munições apreendidas foram encaminhadas para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica.