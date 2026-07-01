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Bairro Canivete

Homem é baleado e morre após fugir de abordagem da PM em Linhares

Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhado ao Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 18:16

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

01 jul 2026 às 18:16

Um homem morreu após ser baleado enquanto tentava fugir de uma abordagem da Polícia Militar no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (30). De acordo com a corporação, o rapaz, que não teve a identidade divulgada, conduzia uma motoneta pela via lateral da BR 101, no sentido Sooretama. Ele recebeu ordem de parada, mas não obedeceu.


Segundo a PM, o condutor continuou o trajeto em baixa velocidade até descer da motoneta, abandonar o veículo na via e fugir a pé por uma área de pasto, pulando uma cerca de proteção. Ainda conforme os policiais, durante a fuga ele corria com a mão na região da cintura e, poucos metros após a cerca, caiu ao chão. Nesse momento, teria sacado uma arma e apontado em direção aos militares.


Neste momento, dois policiais dispararam contra o suspeito, que foi atingido na região da cabeça. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre .38, com três munições intactas, e um celular.


Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. 


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação. A arma e as munições apreendidas foram encaminhadas para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica. 

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