Van capota e deixa oito feridos na BR 101 em Linhares

Oito pessoas ficaram feridas após uma van capotar no km 138 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta das 6h15 desta segunda-feira (29), na altura do bairro Canivete.
Segundo apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, o motorista teria perdido o controle após problemas na barra de direção. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o condutor do veículo não sofreu ferimentos e ficou no local aguardando a chegada das equipes de socorro. O Corpo de Bombeiros chegou a realizar o desencarceramento de duas vítimas.
De acordo com a Ecovias Capixaba, empresa responsável por administrar o trecho, oito pessoas foram encaminhas ao hospital. O trânsito no local foi afetado e chegou a fluir em sistema "Pare e Siga", mas foi totalmente liberado em às 8h16.
Atualização
A versão inicial do texto informava que o acidente deixou sete pessoas feridas, conforme informações da Ecovias Capixaba. No entanto, após a publicação, a concessionária modificou o número para oito. Título e texto foram atualizados.