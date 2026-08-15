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Ambiente insalubre

Mãe é presa por maus-tratos e filhos são levados para abrigo municipal em Cariacica

A Guarda Municipal de Cariacica foi acionada por vizinhos após denúncias de agressões entre mãe e filha adolescente. Casa tinha comida estragada e condições insalubres

Publicado em 15 de Agosto de 2026 às 15:21

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

15 ago 2026 às 15:21

Uma mulher de 49 anos foi presa pela Guarda Municipal de Cariacica, na sexta-feira (14), suspeita de maus-tratos contra seus quatro filhos: três crianças e uma adolescente. Eles foram atendidos pelo Conselho Tutelar e encaminhados para o Acolhimento Institucional da cidade. Já a mãe foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.


Segundo a Polícia Civil, a prisão foi em flagrante. O conselheiro municipal Marcos Paulo Fonseca, 50 anos, atendeu ao chamado da Guarda Municipal na manhã de sexta. Ele relata que, ao chegar ao local, se deparou com uma casa muito suja, em condições inadequadas para habitação.

Era um ambiente insalubre, com comida estragada e roupas espalhadas por todo o local

Marcos Paulo Fonseca Conselheiro Tutelar de Cariacica

Para Fonseca, toda essa sujeira aumentava o risco de adoecimento para as crianças e a adolescente. Tanto que o Conselho Tutelar já acompanhava o caso de perto após receber algumas denúncias. Mas, em todas as visitas realizadas nas últimas semanas, a equipe não conseguiu encontrar a família na residência, que fica no bairro Graúna, em Cariacica.


Em duas ocasiões, o Conselho Tutelar chegou a avistar a mulher com seus filhos, mas houve fuga. “Era a equipe chegar que a mulher mandava os filhos correrem. Então não conseguimos efetivar a abordagem”, explica.

Porém, na sexta-feira (14), a Guarda Municipal de Cariacica atendeu a uma denúncia anônima feita por vizinhos. No boletim de ocorrência, registrado na Delegacia Regional da cidade, o chamado seria por conta de agressões da filha adolescente contra a mãe. Mas, ao chegar na residência e constatar a situação de sujeira e insalubridade, a equipe conversou com alguns vizinhos, com eles confirmando à Guarda Municipal que a violência da mãe contra os filhos era constante, assim como as condições de abandono e de sujeira na casa. 

Nova fuga

E durante a recente abordagem, segundo registro no boletim de ocorrência, a mãe dificultou o trabalho da Guarda Municipal e do Conselho Tutelar. Enquanto a mulher acusava a filha adolescente por estar sendo presa, ela gritava para que os demais filhos corressem. As equipes só conseguiram encontrar as três crianças no início da noite, após retornarem à residência.


A adolescente e as crianças foram encaminhadas para o Acolhimento Institucional do município, enquanto a mãe foi conduzida para a Delegacia Regional de Cariacica. Segundo a Polícia Civil, a suspeita foi autuada em flagrante por maus-tratos, sendo encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

Reincidência

O conselheiro Marcos Paulo Fonseca afirmou para A Gazeta que este não é o primeiro acolhimento dessas crianças. “Essa família foi atendida em situação semelhante, com o Conselho Tutelar realizando as intervenções e acolhendo as crianças no Acolhimento Institucional do Município, ficando à disposição da Justiça”, relata o conselheiro.


Mas, por algum motivo, que ele não sabe dizer, eles foram reintegrados. “Nós só voltamos a saber deles com essa nova denúncia. Após o encaminhamento para o acolhimento institucional, não temos mais informações da família, que passa a ser monitorada pela Justiça”, explica Fonseca.


E ele acredita que, por ser um caso de reincidência, as crianças não devem retornar para a mãe, ficando sob os cuidados da Vara da Infância.

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