Homem atravessa fora da faixa e morre atropelado em Cariacica

Um homem de 48 morreu atropelado por uma caminhonete na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (13). O acidente teria acontecido após Marcelo Araújo Gomes atravessar fora da faixa de pedestres. No veículo, iam dois lavradores, que seguiam no sentido Serra, conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e fez a verificação da caminhonete, que estava com a documentação em dia. O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.





A vítima, que trabalhava como motorista de carreta, veio ao Espírito Santo para realizar o abastecimento de uma carga que seria levada para São Paulo, Estado onde ele morava. No momento do acidente, Marcelo estaria retornando de um espaço próximo a um posto de gasolina, segundo relato de um colega que o acompanhava na viagem a trabalho.





Mais informações sobre o caso foram solicitadas à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Civil e à Guarda Municipal de Cariacica.