Esquadrão antibombas detona explosivos encontrados no Parque de Exposições de Aracruz

Um pacote suspeito contendo entorpecentes e artefatos explosivos foi encontrado enterrado no Parque de Exposições de Aracruz, no bairro São Marcos, nesta quarta-feira (12). O local recebe a 27ª Exposição Agropecuária do município, realizada entre segunda-feira (10) e domingo (16).





Segundo a Polícia Militar, o material foi localizado após informações repassadas à corporação. Uma equipe do esquadrão antibombas da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE) foi acionada e realizou a detonação controlada dos artefatos explosivos. Um vídeo registrou o momento da operação. (Veja acima)





De acordo com a PM, o policiamento na região foi reforçado e as diligências continuam para localizar outros materiais suspeitos e identificar possíveis envolvidos. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.





A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o caso é investigado pela corporação, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.