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Esquadrão antibombas detona explosivos encontrados no Parque de Exposições de Aracruz

Publicado em

12 ago 2026 às 20:07

Um pacote suspeito contendo entorpecentes e artefatos explosivos foi encontrado enterrado no Parque de Exposições de Aracruz, no bairro São Marcos, nesta quarta-feira (12). O local recebe a 27ª Exposição Agropecuária do município, realizada entre segunda-feira (10) e domingo (16). 


Segundo a Polícia Militar, o material foi localizado após informações repassadas à corporação. Uma equipe do esquadrão antibombas da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE) foi acionada e realizou a detonação controlada dos artefatos explosivos. Um vídeo registrou o momento da operação. (Veja acima)


De acordo com a PM, o policiamento na região foi reforçado e as diligências continuam para localizar outros materiais suspeitos e identificar possíveis envolvidos. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.


A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o caso é investigado pela corporação, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Durante operação

Comerciante é preso com celulares de origem suspeita na Serra

Publicado em 12/08/2026 às 18:31
Comerciante é preso por receptação qualificada durante Operação 'Última Chamada' na Serra
Comerciante é preso por receptação qualificada durante Operação 'Última Chamada" na Serra Divulgação | Polícia Cívil

Um comerciante de 41 anos foi preso durante uma ação da Polícia Civil em uma loja de celulares no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, nesta quarta-feira (12). Segundo a corporação, ele foi autuado por receptação qualificada. A ação faz parte da Operação Nacional "Última chamada", que investiga a comercialização de celulares de possível origem irregular.


Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até uma loja especializada na manutenção e venda de celulares. No estabelecimento, encontraram diversos aparelhos sem documentação que comprovasse a procedência.


O delegado Fábio Simas, titular do 2º Distrito Policial de Vitória, deu detalhes sobre os equipamentos encontrados. 


"Havia um aparelho bloqueado, comprado recentemente em uma plataforma de vendas on-line para ser desbloqueado na loja. Também foram identificados aparelhos que estavam no estabelecimento para realização de serviços de desbloqueio e reparo", explicou.


O comerciante foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. Os celulares apreendidos passarão por análise para verificar se possuem registros de furto, roubo ou outras restrições.


A Polícia Civil orienta que consumidores tenham cuidado ao comprar celulares usados e verifiquem a procedência e a situação do IMEI do aparelho.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Violência

Enteado suspeito de matar padrasto se entrega em Guarapari

Publicado em 12/08/2026 às 18:16
Aércio Pereira Rodrigues, de 51 anos
Aércio Pereira Rodrigues, de 51 anos Redes Sociais

O enteado, de 34 anos, suspeito de matar o padrasto, Aércio Pereira Rodrigues, de 51 anos, se entregou à polícia, em Guarapari. nesta quarta-feira (12). Segundo a Polícia Civil, ele compareceu à sede da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Praia do Morro, e foi preso. Contra ele havia um mandado de prisão temporária.


Aércio foi encontrado morto dentro de casa no último domingo (9), com ferimentos no rosto e no braço. Segundo testemunhas, o enteado teria agredido o padrasto com um pedaço de madeira após a vítima se recusar a dar dinheiro a ele.


O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Na Serra

Segunda baleia-jubarte é encontrada morta no litoral do ES em menos de 24h

Publicado em 12/08/2026 às 18:14
Segunda baleia encontrada morta no litoral do ES
Segunda baleia encontrada morta no litoral do ES Ronaldo Freire Andrade

Uma baleia-jubarte foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira (12), na Praia de Manguinhos, na SerraEste é o segundo encalhe de baleia registrado no litoral do Espírito Santo em menos de 24 horas. O caso anterior aconteceu na Praia de Itaparica, em Vila Velha, onde uma jubarte de 9,5 metros também foi encontrada morta nesta quarta-feira. 


Uma equipe do Instituto Orca, que atua no monitoramento de praias e da biodiversidade aquática no litoral capixaba, foi até o local. Segundo o diretor-executivo do Instituto Orca, João Marcelo Nogueira, trata-se de um macho adulto de certa de 12 metros de comprimento.


Durante os trabalhos, foi realizada uma necropsia para tentar identificar a causa da morte. O resultado deverá ser divulgado após a conclusão da análise.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Em Itararé

Homem é preso após tentar fugir e ameaçar policiais em Vitória

Publicado em 12/08/2026 às 16:09
Gustavo Resende Rolim, de 18 anos
Gustavo Resende Rolim, de 18 anos Fabrício Christ

Um jovem de 18 anos foi preso após tentar fugir e ameaçar policiais militares no bairro Itararé, em Vitória, na terça-feira (11). Segundo a Polícia Militar, Gustavo Resende Rolim estava com outros suspeitos no local conhecido como Beco do Caju, ou Escadaria do Caju, quando o grupo percebeu a aproximação dos agentes. 


De acordo com a PM, os suspeitos começaram a correr ao avistarem a equipe e alguns deles chegaram a atirar contra os policiais. Durante a fuga, Gustavo se feriu ao pular um obstáculo e teria descartado uma arma. Um policial militar também sofreu uma lesão no joelho durante a ocorrência.


Após ser alcançado, Gustavo teria ameaçado os militares, afirmando que, “na próxima vez, iria atirar para matar a equipe policial”, segundo a PM.


O jovem foi detido e encaminhado à delegacia. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por posse e porte de arma de fogo, além de resistência, e encaminhado ao sistema prisional.


(Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta)

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Cena triste

Baleia-jubarte de 9,5 metros é encontrada morta em praia de Vila Velha

Publicado em 12/08/2026 às 15:23

Uma baleia-jubarte macho, de 9,5 metros de comprimento e em avançado estado de decomposição, foi encontrada na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (12). O Instituto Orca, que atua no monitoramento de praias e biodiversidade aquática no litoral do Espírito Santoacompanhou a ocorrência e realizou os procedimentos necessários no local. Após a avaliação do animal, a baleia foi enterrada na própria praia, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha.


Segundo o diretor-executivo do Instituto Orca, João Marcelo Nogueira, a equipe aguardou a maré baixar para realizar os procedimentos. A necropsia foi feita para tentar determinar a causa da morte do animal.


O ambientalista Sandro Firmino, coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, destaca que ainda não é possível determinar o que provocou a morte do animal. Segundo ele, no entanto, diferentes impactos provocados pela ação humana representam riscos para a espécie.


“Não podemos dizer a causa da morte desta baleia ainda, mas há casos de colidirem com as embarcações e o descarte inadequado de resíduos sólidos, como sacolas e plásticos, pois elas acabam consumindo. Além disso, a sensibilidade aos ruídos de motores de navios as deixa desorientadas, fazendo-as subirem rápido demais para a superfície”, explicou.


Apesar das hipóteses levantadas por Sandro, João Marcelo ressalta que as causas só poderão ser confirmadas após os resultados da necropsia. 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Fogo

Dois ônibus são destruídos por incêndio em Sooretama; vídeo e fotos

Publicado em 12/08/2026 às 11:43

Dois ônibus pegaram fogo na noite de terça-feira (11), quando estavam estacionados em um terreno no Córrego do Juncado, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O incêndio assustou moradores da região, que ouviram barulhos de explosões e registraram as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo. Ninguém ficou ferido.


Segundo a apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, os dois veículos eram terceirizados e prestavam serviços para empresas diferentes. Um deles era utilizado no transporte de alunos da rede municipal, enquanto o outro levava trabalhadores de uma empresa agrícola.

De acordo com a subsecretária de Educação, o ônibus escolar aguardava a saída de cerca de 20 alunos que estudam no período noturno. Todos conseguiram outro meio de transporte e não foram afetados pelo incêndio. A empresa responsável pelo transporte escolar informou que vai registrar o caso.


A empresa agrícola informou que prefere não se pronunciar. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Três são presos em operação contra o tráfico de drogas em Cachoeiro

Publicado em 12/08/2026 às 11:21
Durante as buscas, pinos de cocaína, um quilo de maconha em tabletes e fracionada e um veículo foram apreendidos
Durante as buscas, pinos de cocaína, um quilo de maconha em tabletes e fracionada e um veículo foram apreendidos Polícia Militar

Dois homens e uma mulher foram presos na tarde de terça-feira (11), durante uma operação contra o tráfico de drogas em em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos pinos de cocaína, cerca de um quilo de maconha, parte em tabletes e parte já fracionada, além de um veículo.


Um dos homens presos possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele era monitorado pelo Serviço de Inteligência e foi abordado no bairro Independência.


Nos bairros Alto Amarelo e Bela Vista, os policiais localizaram drogas e materiais usados no tráfico e prenderam outro homem e uma mulher. Os três suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.


Segundo a Polícia Civil, os três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e, após os procedimentos, encaminhados ao sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Mãe encontrou

Jovem é preso suspeito de estuprar garota de 13 anos que estava desaparecida no ES

Publicado em 12/08/2026 às 10:54

Um jovem de 18 anos foi preso, na manhã de terça-feira (11), suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos que estava desaparecida em Cariacica. Conforme a Polícia Militar, a corporação foi acionada pela mãe da menina, que relatou que a filha havia sumido no dia 6 de agosto.


Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).


A mulher afirmou que descobriu que a menina estava na casa do rapaz. Os policiais, então, foram até o local. 


Questionado pelos militares, o suspeito afirmou que, na última sexta-feira (7), a adolescente enviou mensagens afirmando que havia faltado à escola e perguntando se poderia ir para casa dele. O detido ainda confirmou que teve relações sexuais com a menina. 


A Polícia Civil informou que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.

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Jaciele Simoura
"Gato"

Dois homens são presos por furto de energia elétrica em imóveis em Marataízes

Publicado em 12/08/2026 às 10:25

Dois homens, de 30 e 38 anos, foram presos em flagrante por furto de energia elétrica durante uma operação realizada na última quinta-feira (6), em imóveis na localidade de Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com a Polícia Científica e a EDP.


Durante a fiscalização, foram identificadas ligações clandestinas em dois imóveis vizinhos. Segundo a Polícia Civil, os desvios eram feitos antes dos medidores de energia, permitindo que a eletricidade chegasse aos imóveis sem ser registrada pelo sistema de medição. Peritos constataram a passagem de corrente elétrica pelas ligações irregulares.


As ligações clandestinas foram retiradas pela EDP, e os dois imóveis permaneceram desligados. Os responsáveis foram conduzidos à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim para prestar esclarecimentos e foram autuados em flagrante por furto de energia elétrica.


Após a autuação, os dois homens foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal e, além de causar prejuízos ao sistema elétrico, pode provocar acidentes e incêndios.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Trânsito

Carro mata capivara atropelada e colide com árvore na ES 490, em Itapemirim

Publicado em 12/08/2026 às 09:45
Carro mata capivara atropelada e bate em árvore em rodovia de Itapemirim
Carro mata capivara atropelada e bate em árvore em rodovia de Itapemirim Reprodução/ Marataízes Online

Um Fiat Uno atropelou e matou uma capivara na noite de terça-feira (11), na ES 490, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim ao Litoral Sul do Espírito Santo. Após atingir o animal, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore às margens da pista.


O acidente aconteceu na localidade de Graúna, em Itapemirim. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista, de 25 anos, contou aos militares que havia saído de Marataízes e seguia para Cachoeiro de Itapemirim quando o animal atravessou a rodovia.


O motorista não ficou ferido, e o acidente provocou apenas danos materiais no veículo. Ainda de acordo com a Polícia Militar, não foi necessário realizar o teste do bafômetro. O motorista foi liberado após o atendimento da ocorrência.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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